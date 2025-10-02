Làm chủ nguồn nguyên liệu và công nghệ, tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam 02/10/2025 20:56

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh chủ động hội nhập, phát huy nội lực và giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh cho kinh tế Việt Nam là hết sức quan trọng.

Chiều 2-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo, thu nhập thấp đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh với quy mô GDP và thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn chủ yếu theo chiều rộng, mô hình tăng trưởng bộc lộ nhiều hạn chế. Do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là xây dựng mô hình tăng trưởng mới, vừa đổi mới động lực truyền thống, vừa khai mở động lực dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Và để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu. Phát triển dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Mô hình kinh tế mới không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu của thực tiễn và mệnh lệnh của thời đại. Mục tiêu là tạo ra động lực tăng trưởng mới, xây dựng từng tế bào kinh tế năng động, có sức chống chịu cao, phát triển bền vững.

Để tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh cần phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Ảnh: VGP

Thời gian vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển. Những nghị quyết này là kim chỉ nam để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng mở rộng thị trường, đặc biệt tham gia bền chặt vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiến tới mô hình quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tiềm năng nguồn lực trong nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc chủ động hội nhập, phát huy nội lực, vị thế và giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.