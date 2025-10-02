Làm chủ nguồn nguyên liệu và công nghệ, tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam

Chiều 2-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) với chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo, thu nhập thấp đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh với quy mô GDP và thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh.
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn chủ yếu theo chiều rộng, mô hình tăng trưởng bộc lộ nhiều hạn chế. Do đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là xây dựng mô hình tăng trưởng mới, vừa đổi mới động lực truyền thống, vừa khai mở động lực dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội sinh.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Và để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu. Phát triển dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực.
Mô hình kinh tế mới không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu của thực tiễn và mệnh lệnh của thời đại. Mục tiêu là tạo ra động lực tăng trưởng mới, xây dựng từng tế bào kinh tế năng động, có sức chống chịu cao, phát triển bền vững.
Thời gian vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết hết sức quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển. Những nghị quyết này là kim chỉ nam để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
"Chúng ta phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, làm chủ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng mở rộng thị trường, đặc biệt tham gia bền chặt vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiến tới mô hình quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tiềm năng nguồn lực trong nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc chủ động hội nhập, phát huy nội lực, vị thế và giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Kinh tế tư nhân sẽ là 'cánh tay nối dài'
Trình bày tham luận tại diễn đàn, ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam nhấn mạnh: Sức bật của kinh tế Việt Nam sẽ đến từ khu vực tư nhân, đây sẽ là động lực tăng trưởng then chốt.
Với sự đồng hành của chính sách minh bạch, hội nhập sâu rộng và dòng vốn quốc tế, kinh tế tư nhân sẽ là cánh tay kéo Việt Nam tiến nhanh hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Tim Evans đưa ra ví dụ về Tập đoàn Vinamilk, thương hiệu ra đời từ năm 1976, hiện đã phát triển thành một tập đoàn khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành sữa.
Trong khi đó, Masan gây ấn tượng khi khởi đầu “từ con số 0”, nhưng có thể thấy hiện nay 98% hộ gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một sản phẩm của doanh nghiệp này.
“Câu nói ‘lần duy nhất bạn nên nhìn lại là để biết mình đã đi được bao xa’ đã phản ánh hành trình bứt phá của nhiều thương hiệu Việt. Thực tế, kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới năm 1986, GDP Việt Nam đã tăng trưởng tới 60 lần, minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng phát triển của nền kinh tế quốc gia”, CEO HSBC Việt Nam nhấn mạnh.
Ông cũng cho biết, với khoảng 80% lực lượng lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ tạo nên lực đẩy mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang sở hữu môi trường kinh doanh thuận lợi, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cùng lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và xu hướng gia tăng doanh nghiệp tham gia thị trường vốn quốc tế.