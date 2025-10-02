Liệu Bình Mỹ có trở thành điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu của TP.HCM? 02/10/2025 16:40

(PLO)- Sở hữu lợi thế sông nước, văn hóa và nông nghiệp, xã Bình Mỹ (TP.HCM) đang tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh và bền vững.

Sáng 2-10, UBND xã Bình Mỹ (TP.HCM) tổ chức tọa đàm về phát triển cộng đồng gắn với du lịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đang hướng tới thí điểm mô hình du lịch cộng đồng. Với nhiều tiềm năng sẵn có, Bình Mỹ được kỳ vọng trở thành “vùng đất hứa” của du lịch xanh và bền vững, sẵn sàng chào đón du khách trong nước lẫn quốc tế.

Muốn trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng

Xã Bình Mỹ có diện tích 54,43km2 và dân số 99.675 người, có thế mạnh là trục đường liên kết vùng (từ phía đông sang phía tây TP.HCM, khu vực ven sông Sài Gòn với các xã của TP.HCM). Ngoài ra, với lợi thế nằm ở thượng lưu sông Sài Gòn, nghiên cứu tư vấn chuyên gia quốc tế địa phương định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa, đồng thời kết nối hệ thống sông ngòi...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết ở góc độ địa phương, từ khâu hoạch định chính sách, quy hoạch đến triển khai thực tế vẫn là bài toán cần lời giải. Theo ông Tuấn, cần có bước kiểm kê, đánh giá toàn diện để quy hoạch và quản lý hiệu quả tài nguyên du lịch, di sản văn hóa - lịch sử, đồng thời đưa vào những chương trình phát triển cụ thể.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ phát biểu tại chương trình. Ảnh: TT.

Trong tiến trình này, vai trò của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp được đặt ở trung tâm nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tận dụng tối đa nguồn lực xã hội.

“Làm sao để chính người dân trở thành người kể câu chuyện lịch sử, văn hóa – vừa giáo dục truyền thống, vừa giúp du khách hiểu sâu hơn về bản sắc và con người nơi đây”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cho rằng, Bình Mỹ là điểm khởi đầu cho một cách làm mới dựa trên sự hợp tác và chung tay của toàn xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, thịnh vượng, chứ không chạy theo lợi ích ngắn hạn "ăn xổi ở thì". Mô hình du lịch cộng đồng sẽ chỉ thành công khi mọi người tham gia đều được hưởng lợi và khi hoạch định ra thì phải làm được, làm hiệu quả để bảo đảm tính bền vững trong tương lai.

Về góc độ Sở Du lịch, ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), cho biết với 17,4km dọc sông Sài Gòn, xã Bình Mỹ có nhiều lợi thế để phát triển du lịch đường thủy. Tuyến du lịch tầm trung có thể hình thành theo trục bến Bạch Đằng - Củ Chi - Tây Ninh kết hợp khai thác thế mạnh du lịch sinh thái, miệt vườn và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú.

Tuy nhiên, địa phương hiện còn đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu bến thủy nội địa, luồng tuyến bị cản trở bởi đập ngăn nước, nguồn nhân lực còn hạn chế, công tác truyền thông điểm đến chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng chưa đảm bảo, nhiều nhà vệ sinh xuống cấp.

Sông nước chính là "linh hồn" của Bình Mỹ

TS Nguyễn Hồ Phong (Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) đánh giá, xã Bình Mỹ sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ vị trí giáp sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch phong phú. Sông nước chính là “linh hồn” của Bình Mỹ, vừa là tuyến giao thông, vừa là mạch sống nuôi dưỡng con người. Bên cạnh đó, địa phương có lợi thế về diện tích, dân số, sinh kế nông nghiệp, tài nguyên văn hóa.

Tuy nhiên, TS Phong cũng chỉ ra nhiều thách thức. Hiện Bình Mỹ chưa có quy hoạch phát triển du lịch vùng, liên vùng nông thôn, đồng thời TP.HCM chưa có mô hình điển hình thành công về du lịch nông thôn để làm cơ sở tham chiếu. Hạ tầng giao thông kết nối Củ Chi với các khu vực khác cũng còn hạn chế, cản trở dòng khách và khả năng liên kết.

Doanh nghiệp khảo sát các điểm đến trên địa bàn xã Bình Mỹ để phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: TT.

Để phát triển bền vững, TS Phong đề xuất cần trang bị cho cộng đồng địa phương những kiến thức nền tảng về làm du lịch, quy hoạch đô thị và giám sát thực hiện quy hoạch. TP.HCM cũng nên tận dụng cơ chế đặc thù Quốc hội đã ban hành để ban hành chính sách thu hút đầu tư ngoài nhà nước vào du lịch và các ngành hỗ trợ. Song song đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Củ Chi với các khu vực lân cận sẽ là động lực quan trọng để Bình Mỹ trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng.

Để tháo gỡ, Sở Du lịch TP.HCM đề xuất xã tập trung đầu tư hạ tầng bến thủy nội địa, tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm đặc thù, quản lý tốt môi trường du lịch, đồng thời nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ khách cho cộng đồng địa phương.

Với 17,4km dọc sông Sài Gòn, xã Bình Mỹ sở hữu lợi thế lớn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với sông nước và văn hóa bản địa.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, Xã Bình Mỹ cần tập trung đào tạo nông dân về canh tác bền vững, công nghệ số và kỹ năng du lịch; xây dựng chuỗi giá trị nông sản du lịch gắn với hành trình trải nghiệm đặc trưng như tour “Một ngày làm nông dân”, homestay ven sông, chợ phiên nông sản sạch. Đồng thời thúc đẩy liên kết công - tư, cộng đồng và ứng dụng công nghệ truyền thông để quảng bá điểm đến xanh, thân thiện.

