Đến năm 2030 tỉnh Tây Ninh có 141 khu và cụm công nghiệp 02/10/2025 17:49

(PLO)- Theo quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp, diện tích khoảng 21.372 ha.

Ngày 2-10, Câu lạc bộ doanh nhân (CLB DN) Tây Ninh tại TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu CLB DN Tây Ninh tại TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2028.

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sau hợp nhất tỉnh có diện tích hơn 8.500 km2 với gần 3 triệu dân, có quy mô kinh tế thuộc Top 10 cả nước.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Bằng các giải pháp thiết thực, đến nay tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận kết quả đáng khích lệ, trong đó tỉnh liên tục đạt vị trí Top 3 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), được Tạp chí Vietnam Report bình chọn là 1 trong 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn cả nước.

Các chỉ số về cải cách hành chính, chuyển đổi số ngày càng được nâng lên rõ rệt. Từ đó, đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong chín tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật như: GRDP tăng 9,52%, cao nhất trong giai đoạn 2021- 2025 dẫn đầu khu vực phía Nam, đứng thứ tám cả nước.

Hiện toàn tỉnh có 1.900 dự án FDI, tổng vốn trên 24,3 tỉ USD, có gần 3.000 dự án trong nước với số vốn đăng ký gần 700 ngàn tỉ đồng.

Tỉnh Tây Ninh có bốn cửa khẩu quốc tế (Xa Mát, Tân Nam, Mộc Bài, Bình Hiệp) và có một cảng quốc tế Long An. Trong đó có ba khu kinh tế cửa khẩu (Long An, Mộc Bài, Xa Mát) với tổng diện tích là 68.561 ha.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại đại hội. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"Tỉnh đang tranh thủ các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ N1, N2 và các tuyến kết nối với tuyến đường ven biển, để cùng với Quốc lộ 1 và Cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận hình thành năm trục kết nối vùng Đông Nam Bộ với toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển năng lượng sạch tại khu vực Hồ Dầu Tiếng, các dự án nhiệt điện LNG I, LNG II, các dự án năng lượng mặt trời...; Trung tâm đổi mới sáng tạo tại Cần Giuộc, Mộc Bài; các khu đô thị lớn...sẽ là động lực phát triển không giới hạn của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Với quan điểm “Chính quyền Tây Ninh và doanh nghiệp như hai người bạn cùng đồng hành, cùng phát triển”, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển lâu dài và hiệu quả", ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá CLB DN Tây Ninh tại TP.HCM đã khẳng định vai trò là một tổ chức đoàn kết cùng hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra CLB còn là trở thành nhịp cầu nối quan trọng giữa doanh nhân, doanh nghiệp tại TP.HCM với Tây Ninh.

Trong khuôn khổ đại hội, đại hội đã bầu ra 26 Ủy viên Ban Chấp hành CLB, ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch CLB DN Tây Ninh tại TP.HCM nhiệm kỳ I tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CLB nhiệm kỳ II (2025-2028).

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành CLB. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Văn Mười cho biết, CLB DN Tây Ninh tại TP.HCM đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nhân gốc Tây Ninh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động văn hóa thể thao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGUYÊN VÕ

"CLB sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên, vừa gắn kết cộng đồng doanh nhân gốc Tây Ninh, vừa nâng tầm hoạt động hội nhập quốc tế"- ông Đỗ Văn Mười nói.