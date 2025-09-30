Tây Ninh chi 5 triệu đồng/tháng hỗ trợ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính 30/09/2025 15:34

(PLO)- HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thay đổi nơi làm việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 30-9, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất rất cao để thông qua 21 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục, khoa học – công nghệ và hợp tác đối ngoại...

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 3. Ảnh: HUỲNH DU

Trong đó, nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng như: Nghị quyết về việc thông qua đề án thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025 – 2030; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức thuộc sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh năm 2025…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thay đổi địa điểm làm việc sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Quốc hội.

Theo nghị quyết, những cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, hoặc viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập được điều động đến trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sau sắp xếp sẽ thuộc diện được hỗ trợ. Ngoài ra, các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh được biệt phái về cấp xã cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Mức hỗ trợ được quy định theo hình thức khoán, 5 triệu đồng/người/tháng, nhằm bù đắp chi phí ăn ở, đi lại do thay đổi nơi công tác. Thời gian hỗ trợ kéo dài trong hai năm, tính từ ngày 1-10-2025 đối với các trường hợp chuyển đến trung tâm chính trị - hành chính mới. Riêng cán bộ, công chức, viên chức biệt phái về xã được hưởng chế độ trong suốt thời gian biệt phái, nhưng tối đa đến ngày 30-9-2027.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì kỳ họp. Ảnh: HD

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua hôm nay đều là những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa quan trọng, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện phải quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của địa phương để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.