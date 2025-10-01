Bí thư xã ở Tây Ninh công khai số điện thoại, mời doanh nghiệp gọi thẳng khi gặp khó 01/10/2025 08:24

(PLO)- Tại buổi đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp, Bí thư xã Long Cang khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chiều 30-9, hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn xã Long Cang (tỉnh Tây Ninh) đã đối thoại với lãnh đạo xã để phản ánh những khó khăn, vướng mắc và cùng bàn giải pháp phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo xã Long Cang gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe ý kiến doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi làm việc, ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang gây chú ý khi công khai số điện thoại cá nhân và số của chủ tịch xã, đồng thời nhấn mạnh: “Các vị cứ gọi thẳng cho tôi bất cứ lúc nào, đặc biệt khi gặp nhũng nhiễu, cán bộ chưa tận tình hỗ trợ hoặc còn gây khó khăn cho doanh nghiệp thì liên hệ ngay bí thư xã.”

Xã Long Cang nằm ở vùng hạ Tây Ninh, có diện tích hơn 31km², dân số hơn 17.600 người. Bên cạnh 743ha đất công nghiệp, xã còn phát triển mạnh nông nghiệp với nhiều loại rau màu cung ứng cho TP.HCM.

Trên địa bàn hiện có Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng (gần 190ha, lấp đầy 95%), Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng (330ha) và 4 cụm công nghiệp tổng diện tích 225ha, đã lấp đầy 90%.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Duy cho biết từ ngày 1-7, xã được phân cấp, phân quyền giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cho thuê đất, giao đất, cùng nhiều nhiệm vụ an sinh xã hội khác.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều thách thức, do biến động thị trường và cả những rào cản thủ tục hành chính.

Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp kiến nghị về thủ tục cấp hồ sơ môi trường, quy hoạch chi tiết xây dựng, nghiệm thu công trình, thuế, an ninh trật tự và thời gian cấm tải ảnh hưởng vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, còn có ý kiến đề nghị hướng dẫn thuê mặt nước để mở rộng bến thủy nội địa.

Lãnh đạo Công an xã Long Cang giải đáp những vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: HD

Đại diện các sở, ngành tỉnh và UBND xã đã trực tiếp giải đáp, đồng thời ghi nhận các ý kiến để phối hợp xử lý.

Ông Phan Nhân Duy nhấn mạnh: “Chính quyền xã luôn quán triệt quan điểm đồng hành, kiến tạo và phục vụ. Chúng tôi sẽ giải quyết triệt để những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của xã”.