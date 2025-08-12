Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh 12/08/2025 14:30

(PLO)- Ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong hai ngày 11 và 12-8, Đảng bộ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu và bốn khâu đột phá nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm năm tới.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Hậu Nghĩa. Ảnh: TTHN

Hậu Nghĩa là xã mới được sáp nhập từ các xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ và thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An cũ), có diện tích 66,48 km², dân số 46.745 người.

Toàn xã hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 1.056 đảng viên. Vị trí của xã đặc biệt quan trọng khi nằm giữa trục kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh cũ và tỉnh Long An cũ, giáp TP.HCM và gần Campuchia; có các tuyến giao thông lớn đi qua như quốc lộ N2, tỉnh lộ 822, 823, 825, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: TTHN

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của Hậu Nghĩa đạt 4,67%, với cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm tới 85,05%.

Đại hội xác định mục tiêu nâng cao tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 20% trở lên; thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt và phấn đấu vượt chỉ tiêu cấp trên giao từ 10% trở lên.

Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ xã Hậu Nghĩa ra mắt Đại hội. Ảnh: TTHN

Bốn khâu đột phá được tỉnh đề ra gồm chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang kênh Cầu Duyên (đường 3 Tháng 2, Võ Tấn Đồ, Nguyễn Văn Nguyên); lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên toàn địa bàn.

Ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư xã Hậu Nghĩa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hậu Nghĩa nhiệm kỳ mới gồm 26 người.

Ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; ông Võ Văn Cấp, Chủ tịch HĐND xã, giữ chức Phó Bí thư thường trực; ông Trương Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã, giữ chức Phó Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu Đảng bộ xã Hậu Nghĩa khẩn trương kiện toàn bộ máy, bổ sung các vị trí còn khuyết trong Ban Chấp hành. Hậu Nghĩa cũng cần định hình không gian phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; triển khai đồng bộ quy hoạch xã gắn với quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính liên thông và tầm nhìn chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: TTHN

Ông Quyết nhấn mạnh trọng tâm của xã là xây dựng các đề án mang tính động lực, có tầm nhìn dài hạn để huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất và giao thông kết nối vùng.

Với quyết tâm và định hướng rõ ràng, Hậu Nghĩa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh trong nhiệm kỳ mới.