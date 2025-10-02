Giá xuất khẩu của tiêu, điều, cà phê Việt đều tăng 02/10/2025 17:32

(PLO)- Giá xuất khẩu của các loại nông sản chủ lực như tiêu, điều, cà phê của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo tình hình sản xuất, thị trường và xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 9 và 9 tháng năm 2025.

Xuất khẩu cà phê đón nhiều tin vui

Báo cáo cho biết, tính tới hết quý III-2025, khối lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn, thu về hơn 6,9 tỉ USD, tăng hơn 11% về khối lượng và hơn 61% về giá trị so với 9 tháng đầu năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân cũng tăng hơn 45% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 5.658 USD/tấn.

Báo cáo của Cục xuất nhập khẩu cũng thông tin, cà phê Robusta tiếp tục là "xương sống" của ngành với giá trị xuất khẩu đạt hơn 4,9 tỉ USD với gần 950.000 tấn.

Arabica và cà phê chế biến nổi lên như điểm sáng khi Arabica tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu, còn cà phê chế biến thì mang về hơn gần 1,2 tỉ USD, tăng tới 63% và được đánh giá là động lực tăng trưởng mới của ngành.

Giá xuất khẩu cà phê tăng trong 9 tháng năm. Ảnh: THU HÀ

Xét về thị trường, Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường tăng trưởng mạnh nhất về giá trị xuất khẩu lại là Mexico với mức tăng gần 74 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Philippin với mức tăng 6%.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam, Mỹ áp thuế đối ứng 50% lên hàng hóa Brazil đã khiến cà phê nước này nhập vào Mỹ trở nên đắt đỏ. Động thái này được coi là cơ hội lớn cho cà phê Việt Nam giành thêm thị phần.

Tại châu Âu, quy định chống phá rừng (EUDR) lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2026. Hiện Việt Nam là một trong số ít quốc gia xuất khẩu cà phê đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mới, nhờ đó càng củng cố vị thế trên thị trường này.

Vì thế, ngành cà phê được đánh giá là đầy triển vọng và có thể đạt được thêm thành tích xuất khẩu kỷ lục.

Dù vậy, theo các doanh nghiệp, hiện nay giá trị xuất khẩu tăng là nhờ vào giá bán cao, trong khi việc nâng cao năng lực chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia vẫn cần nhiều nỗ lực.

Giá xuất khẩu của hạt điều, tiêu tăng cao

Ngoài cà phê, điều cũng là nông sản ghi nhận khối lượng, giá trị xuất khẩu và giá bán bình quân tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được 552 ngàn tấn với giá trị là gần 3,8 tỉ USD. Giá bình quân ở mức cao, đạt 6.796 USD/tấn, hơn cùng kỳ 17,5%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam.

Cạnh đó, tiêu cũng là điểm sáng của xuất khẩu, khi thu về 1,27 tỉ USD từ việc bán hơn 188 ngàn tấn trong 9 tháng.

Tiêu là điểm sáng xuất khẩu khi thu về 1,27 tỉ USD trong 9 tháng năm. Ảnh: QUANG HUY

Theo Bộ NN&MT tuy khối lượng tiêu xuất khẩu giảm hơn 6% so với cùng kỳ nhưng giá trị xuất khẩu tăng gần 29%.

Điều này nhờ vào giá hạt tiêu xuất khẩu trung bình 9 tháng đạt gần 6.774 USD/tấn, tăng hơn 37% so với năm ngoái.

Hoa Kỳ, Đức và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam và giá trị xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025 đều tăng ở cả ba thị trường, lần lượt tăng 7,9%, 43% và gần 66%.

Xét trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Anh với mức tăng 2 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với mức giảm hơn 22%.