Ngành Thuế từng bước hỗ trợ người dân tự kê khai, nộp thuế trước khi bỏ thuế khoán 28/11/2025 21:09

(PLO)- Để chuẩn bị cho lộ trình xóa thuế khoán, ngành Thuế ra mắt loạt tính năng mới. Tương lai có thể có giải pháp tự động hóa ghi nhận doanh thu và khai, nộp thuế.

Tại đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, Bộ Tài chính nêu rõ sẽ đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026.

Hộ kinh doanh có cơ hội làm quen với tờ khai giả lập

Để chuẩn bị cho lộ trình này, mới đây, cơ quan thuế đã giới thiệu loạt tính năng mới dành riêng cho hộ và cá nhân kinh doanh trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công của Cục Thuế.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được làm quen giao diện, kê khai, tra cứu nghĩa vụ và giả định lập - nộp tờ khai trước khi chính thức thực hiện vào đầu năm 2026.

Cụ thể, ngay khi người nộp thuế (NNT) cập nhật eTax Mobile lên phiên bản mới nhất, tính năng trải nghiệm sẽ xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính. Giao diện thông báo được hiển thị rõ ràng, hướng dẫn NNT tiếp tục truy cập và nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu quá trình trải nghiệm.

Các tính năng trải nghiệm cho hộ kinh doanh bao gồm: kê khai doanh thu tính thuế, thử tra cứu nghĩa vụ và số thuế phải nộp, giả định lập và nộp tờ khai, cũng như làm quen giao diện trước khi thực hiện chính thức.

Ngoài ra, NNT có thể truy cập website dichvucong.gdt.gov.vn, chọn mục trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh, nhấn "Tiếp tục" và điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu.

Ngành thuế ra mắt tính năng mới giúp hộ, cá nhân kinh doanh làm quen với việc tự kê khai, nộp thuế trước khi chính thuế xóa thuế khoán. Ảnh: M.T

Đang nghiên cứu phương pháp tự động hóa ghi nhận doanh thu

Thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh cho biết lúng túng khi phải tự kê khai doanh thu và báo cáo thuế khi bỏ thuế khoán. Trước vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết cơ quan Thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp đang cùng ngồi lại để "gỡ rối" bài toán sổ sách cho hộ kinh doanh, theo hướng càng đơn giản, càng tự động hóa càng tốt.

Cụ thể, ngành Thuế đang nghiên cứu theo hai hướng, thứ nhất là phân nhóm ngành nghề kinh doanh để chuẩn hóa cách tính và cách khai.

Thứ hai là ứng dụng thuật toán và công nghệ để khi hộ kinh doanh phản ánh doanh thu vào tài khoản đăng ký với cơ quan Thuế, hệ thống tự động bóc tách, phân loại doanh thu.

Ông lấy ví dụ, nếu hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 2 tỉ, tức là dưới 3 tỉ và trên 1 tỉ đồng và thuộc diện sử dụng hóa đơn, thì tới đây việc phản ánh kế toán chỉ còn một sổ.

Ông Mai Sơn cho biết, gọi là "sổ", nhưng sẽ được cài đặt trên phần mềm, thiết bị điện tử, laptop hoặc điện thoại, đảm bảo rất đơn giản.

"Ví dụ một người bán thực phẩm ngoài chợ, bây giờ tay dao, tay thớt, thời gian đâu để ghi chép hôm nay bán thế nào, doanh số bao nhiêu. Việc ghi chép doanh số là một cái gì đó xa xỉ và khó khăn. Nhưng người ta lại nhớ rất giỏi, nhẩm được nhưng không ghi ra được. Và công cụ của các nhà cung cấp giải pháp sẽ hỗ trợ việc này", ông Sơn nói.

Theo đó, khách hàng chỉ cần quét QR code hoặc dùng một hình thức thanh toán điện tử nào đó, là tiền vào hệ thống phần mềm. Phần mềm sẽ tích hợp doanh thu, giúp người kinh doanh biết chính xác doanh thu từng ngày.

Đến kỳ khai thuế, phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế phải nộp và tích hợp luôn chức năng nộp thuế, bấm một nút là dữ liệu chạy lên hệ thống của cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ.

“Điều này là hình thành một chu trình khép kín giữa hộ kinh doanh, nhà cung cấp giải pháp và cơ quan Thuế, đảm bảo người kinh doanh chỉ tập trung hoạt động kinh doanh, còn phần mềm hỗ trợ khai, nộp thuế. Và việc khai thuế sẽ đơn giản, không phải báo cáo phức tạp”, ông Mai Sơn nói.

Với trường hợp doanh thu trên 3 tỉ đại diện Cục Thuế cho biết sẽ có một chút khác biệt. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn trong trường hợp có sự chuyển đổi lên mức kê khai đó.

Kể cả với hộ doanh thu dưới 3 tỉ mà muốn chuyển sang kê khai thì trước khi kê khai, cơ quan thuế cũng sẽ hướng dẫn, trao đổi, để biến những việc hàng ngày như ghi chép sổ tay, ghi nhớ trong đầu thành hình thức kế toán tích hợp trên phần mềm, từ đó khai thuế và nộp thuế tự động.