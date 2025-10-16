Xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo sữa, thuốc, thực phẩm 16/10/2025 16:03

(PLO)-Trong quý IV-2025, Chi Cục QLTT TP.HCM sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đối với hoạt động quảng cáo sữa, thuốc, thực phẩm.

Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả hoạt động quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2025.

Theo đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp và có quy mô lớn, đặc biệt là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trước tình hình trên, lực lượng QLTT TP.HCM đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Người tiêu dùng phân vân chọn sữa. Ảnh minh họa

Kết quả, trong quý III, lực lượng QLTT TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện 46 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,2 tỉ đồng; đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra chín vụ có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trong quý IV-2025, Chi Cục QLTT TP.HCM xác định sẽ tiếp tục mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đối với hoạt động quảng cáo sữa, thuốc, thực phẩm.

Bên cạnh đó, QLTT TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác trong công tác này. Đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin với các hiệp hội, doanh nghiệp để việc xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả cao hơn.

Ngoài ra, QLTT sẽ chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vi phạm. Trọng tâm là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch và không đảm bảo an toàn.