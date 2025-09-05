1 công ty đa cấp tại TP.HCM bị phạt hơn 450 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm 05/09/2025 09:09

(PLO)-Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Seacret 455 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp, bao gồm việc tổ chức kinh doanh tại các địa phương khi chưa được phép.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 455 triệu đồng đối với công ty TNHH Seacret. Công ty có trụ sở chính tại Khu đô thị căn hộ cao cấp dự án One Verandah, TP.HCM.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm của công ty trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo kết quả kiểm tra của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, công ty TNHH Seacret đã không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, đồng thời tự ý tổ chức kinh doanh đa cấp tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc trung ương khi chưa có văn bản xác nhận của Sở Công Thương địa phương đó.

Bên cạnh đó, công ty cũng không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký, không thực hiện báo cáo tới Bộ Công Thương khi có thay đổi trong danh sách đào tạo viên.

Doanh nghiệp này còn vi phạm nghĩa vụ báo cáo định kỳ trong hoạt động bán hàng đa cấp và không thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 8-2025 Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã phạt hai công ty đa cấp tại TP.HCM với số tiền 300 triệu đồng do vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp.