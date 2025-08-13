Bộ Công Thương phạt 2 công ty đa cấp tại TP.HCM hơn 300 triệu đồng 13/08/2025 16:53

(PLO)- Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai công ty đa cấp có trụ sở tại TP.HCM.

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương cho biết, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai công ty đa cấp có trụ sở tại TP.HCM.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thương mại M.L (có địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) đã bị xử phạt với tổng số tiền 265 triệu đồng.

Hai công ty đa cấp tại TP.HCM bị phạt hơn 300 triệu đồng. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp này đã có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng như không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; tổ chức kinh doanh đa cấp tại nhiều tỉnh, thành khi chưa được Sở Công Thương địa phương xác nhận bằng văn bản.

Ngoài ra, công ty còn chỉ định đào tạo viên không đủ điều kiện và thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Cũng trong đợt này, Công ty TNHH C.F Việt Nam (có địa chỉ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định) đã bị xử phạt 60 triệu đồng do không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký với cơ quan chức năng.