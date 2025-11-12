Tọa đàm: 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' Đang diễn ra Tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' 12/11/2025 09:19

(PLO)- Tọa đàm là diễn đàn đối thoại thẳng thắn, đa chiều nhằm chỉ rõ những điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025. Nội dung tập trung vào nghĩa vụ pháp lý của KOL/KOC/influencer, những tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến.

Sáng nay (12-11), Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số", tại trụ sở báo, số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số". Ảnh: THUẬN VĂN

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia hàng đầu về thị trường quảng cáo, các doanh nghiệp, các công ty truyền thông cùng nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động trên địa bàn TP.

Luật quảng cáo 2025: Hướng đến thị trường quảng cáo minh bạch và sáng tạo

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: Trong thời đại thông tin lan tỏa mọi nơi, hoạt động quảng cáo đang chuyển dịch mạnh từ kênh truyền thống sang không gian số - nơi mỗi dòng nội dung, mỗi đoạn video đều có thể tác động đến hàng triệu người.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Bình cho biết, việc Quốc hội thông qua Luật Quảng cáo sửa đổi 2025 là bước đi cần thiết nhằm thiết lập một “sân chơi” công bằng, minh bạch và có trách nhiệm cho thị trường.

Đáng chú ý, với Luật Quảng cáo 2025, lần đầu tiên xuất hiện khái niệm “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo”, đặt KOL, KOC và influencer vào khung pháp lý rõ ràng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng luật sẽ phát sinh nhiều vướng mắc do chính sách này tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn chủ thể, từ các thương hiệu, doanh nghiệp nhỏ, nhà sáng tạo nội dung đến các nền tảng xuyên biên giới.

Theo ông Bình, mục tiêu của tọa đàm là tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời thúc đẩy một môi trường quảng cáo lành mạnh, sáng tạo và tuân thủ pháp luật.

Thực thi Luật quảng cáo 2025 dưới góc nhìn của nhà quản lý

Để đi sâu vào việc tìm lời giải cho việc thực thi Luật Quảng cáo 2025 đúng định hướng tọa đàm được cấu trúc chặt chẽ thành hai phần, đi từ tổng quan chính sách đến các vấn đề gai góc trong thực tiễn.

Phiên tham luận mở đầu đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh, đa chiều. Mở đầu, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử, Sở VH-TT TPHCM đã làm rõ những điểm mới mang tính bước ngoặt của Luật Quảng cáo 2025 thông qua tham luận "Những điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và định hướng nội dung chi tiết khi triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành".

Nối tiếp, bà Nguyễn Thị Diễm Nhi, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP.HCM đưa ra phương án quản lý quảng cáo trong khi chờ thực thi Luật mới, thông qua bài trình bày tham luận "Công tác quản lý và phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng trong hoạt động về khuyến mãi, quảng cáo".

Không khí sẽ sôi nổi nhất ở phiên thảo luận chung, nơi các câu chuyện thực tế trong môi trường quảng cáo sẽ được đưa ra phân tích.

Dựa trên vai trò quản lý của các nhà điều hành chính sách, cho tới kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn quảng cáo (agency), các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo... đã đối thoại thẳng thắn về những lợi ích và vướng mắc cho quá trình áp dụng Luật quảng cáo cho năm 2026 tới đây.

Từ đó các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ cùng bàn thảo nhận diện nghĩa vụ pháp lý mới (quy định, kê khai). Các bên cũng thảo luận về hoàn thiện hành lang pháp lý và chế tài thực thi (quảng cáo xuyên biên giới, xử lý vi phạm).

Nội dung khác là đạo đức nghề nghiệp và văn hóa quảng cáo thời đại số (minh bạch, chuẩn mực, trách nhiệm xã hội), cùng các giải pháp, kiến nghị chính sách (hoàn thiện nghị định, hướng dẫn doanh nghiệp - KOL).