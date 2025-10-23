Xử phạt 25 triệu đồng vụ 6 người mẫu váy trắng quảng cáo cờ bạc tại sân Pickleball 23/10/2025 13:56

(PLO)- Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, xử lý một doanh nghiệp quảng cáo sai quy định tại cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Ngày 23-10, Công an TP.HCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH KVN số tiền 25 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định vi phạm quy định không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b khoản 4 điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH KVN quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương kiểm tra cụm sân Pickleball tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Lực lượng chức năng phát hiện bốn bảng quảng cáo đứng và sáu người mẫu nữ mặc váy trắng, in hình logo liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến — những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.