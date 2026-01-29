Phát hiện khỉ mốc lạc vào rẫy, 2 cha con bắt giao cho chính quyền 29/01/2026 19:49

(PLO)- Hai cha con ở Đắk Lắk lên rẫy thì phát hiện một con khỉ mốc nên bắt lại, đem giao cho chính quyền địa phương.

Ngày 29-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết chính quyền địa phương phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận một cá thể khỉ mốc nặng khoảng 15 kg do người dân giao nộp.

Cá thể khỉ mốc do người dân bắt được. Ảnh: E.K

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị trên đã bàn giao cá thể khỉ mốc để Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (tỉnh Đắk Lắk) chăm sóc, lên kế hoạch thả về môi trường tự nhiên.

Người giao nộp khỉ mốc là anh Hồ Viết Đức (ngụ thôn 16, xã Ea Knuếc). Theo anh Đức, ngày 28-1, anh cùng cha phát hiện một cá thể khỉ mốc đi lạc vào trong rẫy của mình.

Lực lượng chức năng tiếp nhận, đưa khỉ mốc về chăm sóc để thả vào môi trường tự nhiên. Ảnh: E.K

Khi chụp hình, tra thông tin trên mạng, anh Đức biết đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, nên chủ động bắt giữ và mang khỉ mốc đến trụ sở UBND xã Ea Knuếc giao nộp.

Khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis; đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.