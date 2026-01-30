Chấm dứt hợp đồng đơn vị đưa sườn heo kém chất lượng vào suất ăn học sinh 30/01/2026 10:34

(PLO)- Liên quan vụ việc nhà cung cấp suất ăn đưa gần 90 kg sườn heo đông lạnh kém chất lượng vào bếp ăn Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM, nhà trường đã thông báo chấm dứt hợp đồng sau Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 30-1, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh, TP.HCM cho biết đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty PH kể từ ngày 28-2 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026).

Quyết định này được đưa ra sau khi đơn vị cung cấp bị phát hiện đưa sườn heo kém chất lượng vào bếp ăn bán trú của trường.

Số sườn heo đông lạnh kém chất lượng được phát hiện đưa vào bếp ăn học sinh. Ảnh cắt từ clip

Theo Ban giám hiệu, việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện sau Tết do công tác lựa chọn nhà thầu mới cần thời gian thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy trình. Đồng thời, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 nên các thủ tục liên quan không thể triển khai ngay trong thời gian ngắn.

Trong thời gian chuyển tiếp, nhà trường cam kết tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ thực phẩm đầu vào mỗi ngày, với sự tham gia giám sát trực tiếp của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì, siết chặt các quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giám sát, nhằm đảm bảo các bữa ăn bán trú của học sinh an toàn, minh bạch và đúng tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 15-1, tổ giám sát chất lượng thực phẩm đầu vào của Trường tiểu học Lương Thế Vinh phát hiện sườn heo đông lạnh kém chất lượng được đưa vào bếp ăn nhưng vụ việc chưa được xử lý triệt để.

Họp phụ huynh liên quan đến vụ phát hiện thịt heo kém chất lượng vào bếp của trường.

Đến ngày 25-1, nhiều phụ huynh bức xúc đã phản ánh vụ việc lên mạng xã hội. Sau đó, UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo xác minh, làm rõ. Qua nhiều cuộc họp giữa nhà trường, nhà cung cấp và phụ huynh học sinh, Trường tiểu học Lương Thế Vinh quyết định chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.