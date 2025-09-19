Phụ huynh Trường Tiểu học Trưng Vương yêu cầu đối chất vụ ‘thực phẩm kém chất lượng’ 19/09/2025 09:06

Tối 18-9, hàng chục phụ huynh Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) đã tập trung tại trường, yêu cầu đối chất và làm rõ thông tin tố cáo liên quan đến việc nhập thực phẩm không đảm bảo chất lượng phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Hiệu trưởng nói “không cho học sinh ăn”

Khi biết cơ quan chức năng và Ban giám hiệu có buổi làm việc với đại diện hội phụ huynh, nhiều phụ huynh đã kéo đến trường, yêu cầu được trực tiếp tham gia.

Không được mời vào cuộc họp ban đầu, một số phụ huynh đứng chờ bên ngoài, bày tỏ bức xúc và mong muốn có đối thoại với nhà trường, chính quyền địa phương và người đứng đơn tố cáo.

Phụ huynh đến Trường Tiểu học Trưng Vương yêu cầu đối chất vụ “thực phẩm kém chất lượng”. Ảnh: PN

Đến khoảng 19 giờ, trước sức ép từ phụ huynh, cuộc trao đổi đã diễn ra với sự có mặt của bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương; ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương; bà T, người từng làm việc tại bếp ăn của trường, cũng là người đứng đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng và đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, phụ huynh đặt nhiều câu hỏi xoay quanh việc: Thực phẩm kém chất lượng có được nhập vào trường nhiều lần hay không? Những thực phẩm đó có được nấu và cho học sinh ăn hay không? Nếu có, ai phải chịu trách nhiệm?.

Trả lời, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga xác nhận có phát hiện thực phẩm kém chất lượng được đưa vào bếp ăn của trường.

Tuy nhiên, bà khẳng định: “Chúng tôi đã xử lý, không cho học sinh dùng những thực phẩm đó. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến phụ huynh”.

Vụ “thực phẩm kém chất lượng” đang gây xôn xao dư luận tại khu vực phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PN

Trái ngược với ý kiến của hiệu trưởng, bà T - người tố cáo, đứng lên đối chất và cho rằng những thực phẩm không đạt chất lượng này đã được nấu cho học sinh ăn. “Nếu tôi nói sai sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật” - bà T nhấn mạnh.

Theo bà T, bà cùng một số nhân viên bếp ăn đã gửi đơn tố cáo từ ngày 11-8, nhưng đến nay vụ việc chưa được xử lý. Bà cho rằng việc mình nghỉ việc tại trường là bất ngờ, xuất phát từ mâu thuẫn khi tổ bếp đề nghị họp để làm rõ việc nhập thực phẩm kém chất lượng nhưng không được hiệu trưởng đồng ý.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: VT

“Đến khi chúng tôi kiến nghị chi bộ trường thì mới được họp, lúc đó giáo viên trong trường mới biết có sự việc. Nhiều khi chính chúng tôi cũng đã ăn phải thực phẩm kém chất lượng mà không hề hay biết” - bà T nói thêm.

Chính quyền nói sai phạm đến đâu xử lý đến đó, phụ huynh mong sớm có kết luận

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương (Đà Lạt) khẳng định cuộc gặp gỡ với phụ huynh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời ghi nhận ý kiến để xử lý vụ việc.

“Địa phương sẽ giải quyết đến cùng, thấu tình đạt lý, sai phạm đến đâu xử lý đến đó” - ông Hà nói.

Ông Hà cũng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo tập thể, phường đã mời người ký đơn lên làm việc. Do là đơn tập thể nên yêu cầu cử một người chịu trách nhiệm nếu nội dung sai.

Tuy nhiên, các bằng chứng mà người tố cáo cung cấp ban đầu chủ yếu là hình ảnh, chưa đủ hồ sơ làm căn cứ. Dù vậy, vì vụ việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh, phường đã chuyển cho các phòng ban chuyên môn và cơ quan công an để xem xét, điều tra theo quy định.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương tại buổi làm việc. Ảnh: VT

“Hiện nay, vụ việc đang được công an và cơ quan chức năng thụ lý. Khi có kết quả cuối cùng, chính quyền địa phương sẽ thông tin sớm nhất đến phụ huynh” - ông Hà khẳng định.

Thông tin về “thực phẩm kém chất lượng” tại Trường Tiểu học Trưng Vương xuất hiện trên mạng xã hội từ tháng 8, cho rằng đơn vị cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào bếp ăn bán trú, kéo dài từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một số gia đình đã tạm thời không cho con ăn bán trú tại trường, đón con về nhà sau giờ học.

Phụ huynh tham gia buổi đối thoại tối 18-9 cho biết họ chỉ mong sớm có kết luận chính thức, rõ ràng từ cơ quan chức năng.

“Nếu sai phạm có thật, cần xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho các cháu. Còn nếu không, cũng cần minh bạch để chúng tôi yên tâm đưa con đến trường” - một phụ huynh nói.