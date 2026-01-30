Đóa sen khổng lồ bất ngờ 'mọc' giữa Kinh thành Huế 30/01/2026 15:09

(PLO)- Người dân thích thú với hình ảnh đóa sen khổng lồ được kết từ hàng vạn bông hoa bên trong Kinh thành Huế.

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, vùng đất cố đô không chỉ khoác lên mình tấm áo hoa rực rỡ mà còn tạo ấn tượng mạnh với những đại cảnh nghệ thuật được đầu tư công phu.

Tại không gian văn hóa trước Quốc Tử Giám (nằm trong Kinh thành Huế), điểm nhấn độc đáo là sự kết hợp giữa linh vật ngựa uy phong trên tường thành và đóa sen khổng lồ được kết từ hàng vạn bông hoa rực rỡ.

Toàn cảnh khu vực trước Quốc Tử Giám được trang hoàng tỉ mỉ, biến nơi đây thành không gian thưởng lãm đầy sức hút, nhất là với giới trẻ. Ảnh: L.HOÀNG

Cận cảnh linh vật ngựa oai phong cùng dòng chữ "Chúc mừng năm mới" nổi bật trên nền rêu phong của tường thành Kinh thành Huế. Ảnh: N.DO

Góc nhìn từ trên cao hé lộ tuyệt tác: Hàng vạn bông hoa kết thành đóa sen khổng lồ - biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Ảnh: L.HOÀNG

Vườn hoa ngay dưới chân khu vực linh vật được phối màu rực rỡ, sẵn sàng mở cửa đón khách đến tham quan. Ảnh: L.HOÀNG

Clip: Nhiều người thích thú với đóa sen khổng lồ bất ngờ "mọc" lên trong Kinh thành Huế.

Ngay từ giai đoạn thi công, khu vực này đã trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến check-in. Ảnh: L.HOÀNG

Hàng triệu đóa hoa khoe sắc tạo nên một thảm thực vật rực rỡ, bừng sáng không gian bên trong Kinh thành Huế. Ảnh: N.DO

Vườn hoa xuân rực rỡ bên cạnh tường thành nhuốm màu thời gian tạo nên bối cảnh tương phản độc đáo, thu hút các bạn trẻ đến sáng tạo những khung hình đẹp. Ảnh: N.DO

Những tà áo dài thướt tha của người dân và du khách bắt đầu xuất hiện tại các điểm check-in sớm, tô điểm cho sắc xuân cố đô thêm phần dịu dàng và rực rỡ. Ảnh: N.DO

Những ngày này, các công nhân vẫn miệt mài chăm chút từng chi tiết, tưới nước giữ cho vườn hoa luôn tươi sắc. Ảnh: N.DO

Tranh thủ tiết trời thuận lợi, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ TP Huế nô nức rủ nhau đến đây lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: N.DO

Bạn Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi, xã Thanh Thủy, TP Huế) chia sẻ sự bất ngờ trước quy mô và vẻ đẹp của vườn hoa hình đóa sen đang nở. Ảnh: N.DO

"Nếu đứng chụp từ dưới thì khó nhận ra hình đóa sen, nhưng khi lên tường thành nhìn xuống hoặc dùng flycam thì hình ảnh đóa sen hiện lên rất rõ ràng và ấn tượng" - Tuấn cho hay. Ảnh: N.DO

Vườn hoa mang đến làn gió xuân tươi mới, tràn đầy sức sống ngay trong lòng Kinh thành Huế. Ảnh: L.HOÀNG