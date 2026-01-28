'Mua' niềm vui ở phiên chợ Tết của người lớn tuổi

(PLO)- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội trở lạnh. Trong khuôn viên viện dưỡng lão Diên Hồng, phiên chợ Tết rộn ràng tiếng cười, lời chúc và những câu thăm hỏi thân tình.
Chợ không đông, không vội. Người đi chợ cũng chẳng phải để mua sắm đủ đầy cho ngày Tết, mà là để “mua” niềm vui, “bán” sự ấm áp cho nhau. Mỗi ánh mắt, nụ cười của các cụ đều ánh lên niềm vui những ngày cuối năm.
Phiên chợ Tết này được tổ chức thường niên, như một cách mang Tết đến gần hơn với người già. Không gian chợ rực rỡ sắc đào, sắc mai, câu đối đỏ, những món ăn truyền thống quen thuộc. Ở đó còn có những vần thơ ngắn do chính các cụ viết tặng nhau, giản dị mà chân thành, như lời chúc một mùa xuân bình an dưới mái nhà chung của viện dưỡng lão.
Các gian hàng bày đa dạng vật phẩm lễ Tết như bánh chưng, bánh bò, heo đất, hoa đào, hoa mai, đồ trang trí...
Các cụ ông, cụ bà tranh thủ ghi lại chút không khí ấm áp của chương trình Tết bằng điện thoại để gửi cho con cháu ở xa, không thể đón Tết cùng ông bà tại trung tâm.
Các cụ ông, cụ bà háo hức đi tham quan, mua đồ ăn, bánh trái, đồ trang trí mùa Tết với cảm giác nô nức, nhộn nhịp vốn có của một phiên chợ Tết truyền thống của người Việt.
Những cụ tuổi đã cao, sức khỏe yếu hơn cũng được nhân viên, điều dưỡng chăm sóc, giúp đỡ dạo quanh một vòng chợ Tết, hòa cùng không khí phiên chợ. Bà Trần Thị Ninh (90 tuổi, Hà Nội) thích nhất gian hàng bán hoa, cây cảnh vì nó đem lại cảm giác mùa xuân vui tươi.