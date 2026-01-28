'Mua' niềm vui ở phiên chợ Tết của người lớn tuổi 28/01/2026 15:24

Chợ không đông, không vội. Người đi chợ cũng chẳng phải để mua sắm đủ đầy cho ngày Tết, mà là để “mua” niềm vui, “bán” sự ấm áp cho nhau. Mỗi ánh mắt, nụ cười của các cụ đều ánh lên niềm vui những ngày cuối năm.

Phiên chợ Tết này được tổ chức thường niên, như một cách mang Tết đến gần hơn với người già. Không gian chợ rực rỡ sắc đào, sắc mai, câu đối đỏ, những món ăn truyền thống quen thuộc. Ở đó còn có những vần thơ ngắn do chính các cụ viết tặng nhau, giản dị mà chân thành, như lời chúc một mùa xuân bình an dưới mái nhà chung của viện dưỡng lão.

Cổng chợ được trang trí màu đỏ nổi bật, mang vẻ xưa cũ với chất liệu tre và lá cọ. Chủ đề phiên chợ “Tết xưa Tết nay” được treo chính giữa.

Các gian hàng bày đa dạng vật phẩm lễ Tết như bánh chưng, bánh bò, heo đất, hoa đào, hoa mai, đồ trang trí...

Ông Nguyễn Trọng Việt (75 tuổi) chung vui vào không khí chợ Tết với bài thơ “Du xuân”, ông viết: “Xuân về quây quần niềm vui hoa/ Ngắm cảnh vui xuân với tuổi già”. Dù không còn ở viện dưỡng lão nhưng năm nào ông cùng đến chợ Tết thăm những người bạn, các điều dưỡng chăm sóc ông suốt 2 năm ông ở viện dưỡng lão.

Các cụ ông, cụ bà tranh thủ ghi lại chút không khí ấm áp của chương trình Tết bằng điện thoại để gửi cho con cháu ở xa, không thể đón Tết cùng ông bà tại trung tâm.

Đây năm thứ 8 bà Trần Xuân Hồng (94 tuổi) đón Tết ở viện dưỡng lão. Mỗi năm, cứ đến dịp này, đại gia đình lại đến để thăm hỏi và chung vui cùng cụ. Chị Trần Mỹ Quyên, con dâu của cụ Hồng chia sẻ: “Ngày bình thường hay cuối tuần chỉ có 1, 2 người vào thăm mẹ. Nhưng riêng dịp lễ, Tết thì cả gia đình sẽ sắp xếp thời gian có mặt đông đủ đến chơi cùng mẹ, để mẹ không cảm thấy cô đơn hay tủi thân”.

Các cụ ông, cụ bà háo hức đi tham quan, mua đồ ăn, bánh trái, đồ trang trí mùa Tết với cảm giác nô nức, nhộn nhịp vốn có của một phiên chợ Tết truyền thống của người Việt.

Điều đặc biệt nhất trong chợ Tết ở viện dưỡng lão là mọi hoạt động mua bán, trao đổi chỉ sử dụng những tờ phiếu, hình thức khá giống với các loại tem phiếu ngày xưa.

Những cụ tuổi đã cao, sức khỏe yếu hơn cũng được nhân viên, điều dưỡng chăm sóc, giúp đỡ dạo quanh một vòng chợ Tết, hòa cùng không khí phiên chợ. Bà Trần Thị Ninh (90 tuổi, Hà Nội) thích nhất gian hàng bán hoa, cây cảnh vì nó đem lại cảm giác mùa xuân vui tươi.