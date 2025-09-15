Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 15/09/2025 08:54

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt ngày 14-8-2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW đã có công văn 59 đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, ngành

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước. Sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Việc rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, Thủ tướng với chính quyền địa phương, giữa người đứng đầu bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa UBND cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã (rà soát cả những nội dung, nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền trước đây). Cùng đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm triệt để, hiệu quả, hợp lý, phù hợp với mô hình đơn vị hành chính 2 cấp.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm chủ trương không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành quản lý doanh nghiệp nhà nước liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, các bộ, ngành và tại các địa phương phù hợp tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT phối hợp với ban thường vụ các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy (có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý các trường đại học) nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức đảng trong các trường đại học bảo đảm tương ứng, đồng bộ với sắp xếp các trường đại học.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước...

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội được giao phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các luật, nghị quyết theo thẩm quyền để tạo cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước. Sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được giao lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cơ quan này cũng được giao nhiệm vụ hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Chủ tịch nước, TAND tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành tòa án, VKSND tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành kiểm sát, Kiểm toán nhà nước và các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước.