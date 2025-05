Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị 01/06/2025 08:30

Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn hướng dẫn gửi các Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

Thực hiện Kết luận số 09/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản, quy định hiện hành. Xét các xuất phát từ tình hình thực tiễn và đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sau khi trao đổi, thống nhất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

1. Theo đó, để xác định trình độ lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp, sơ cấp), cán bộ, đảng viên phải có bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị. Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 9-7-2021, được công nhận tương đương với tiêu chuẩn lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện công tác cán bộ và được ghi trong lý lịch của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể gồm: giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, hay các học viện của Bộ Quốc phòng (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân) và các học viện của Bộ Công an (Học viện Chính trị công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân) cấp; giấy xác nhận do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp giấy xác nhận trước ngày 1-6-2016 đúng đối tượng và được cấp có thẩm quyền cử đi học.

Cùng đó là giấy xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị do trung tâm chính trị cấp huyện cấp.

2. Văn bằng cử nhân chính trị sử dụng để xét nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện công tác cán bộ và được ghi trình độ lý luận chính trị là “cử nhân chính trị” trong lý lịch của cán bộ, đảng viên, cần đáp ứng các điều kiện: Tốt nghiệp cử nhân chính trị (đại học thứ hai) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp trước ngày 9-7-2021.

Khi nhập học là đảng viên, là công chức, viên chức, sĩ quan và được cấp có thẩm quyền cử đi học.