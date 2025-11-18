Cần Thơ: Bắt tạm giam 3 cán bộ thú y liên quan vụ thịt heo nhiễm dịch 18/11/2025 17:48

(PLO)- Ba cán bộ thú y ở Cần Thơ bị khởi tố, bắt tạm giam vì để thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và tuồn ra thị trường.

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ba cán bộ thú y để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ba bị can gồm: Phan Ngọc Toại (48 tuổi), chuyên viên Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII; Lê Quốc Nhiên (46 tuổi), nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ; Phạm Hồng Phúc (45 tuổi), viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII.

Lực lượng công an lấy mẫu thịt heo của người bán tại chợ đi kiểm tra.

Trước đó, giữa tháng 10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một con heo đã giết mổ, được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ, trọng lượng 120 kg.

Tiêu hủy số thịt heo bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Qua test nhanh và giám định, mẫu thịt cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Xác định số heo này là của bà THC bán tại chợ Vĩnh Viễn, đoàn kiểm tra tiếp tục lấy mẫu thịt heo nóng và thịt heo ướp lạnh tại hai sạp thịt trong chợ. Kết quả, 10/12 mẫu đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo quy định, đồng thời điều tra làm rõ trách nhiệm của các cán bộ thú y khi để thịt heo nhiễm dịch được kiểm dịch và lưu thông trên thị trường.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.