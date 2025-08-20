Khởi tố 3 người vì mua bán, giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi 20/08/2025 10:57

(PLO)- Ba người ở tỉnh Quảng Trị bị khởi tố vì mua bán, giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 20-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba người để làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Những người này gồm HĐT (35 tuổi, trú phường Quảng Trị), TVĐ (24 tuổi, trú xã Vĩnh Hoàng) và NTKL (ở phường Quảng Trị).

Khởi tố ba người vì mua bán, giết mổ heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

​Trước đó, vào rạng sáng 23-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra lò mổ của ông Võ Bảy (khu phố 8, phường Quảng Trị).

​Lực lượng chức năng xác định, HĐT cùng với PTH (43 tuổi, trú xã Triệu Phong) thực hiện giết mổ heo tại lò.

Sau đó, PTH đã dùng xe máy 74H1-057.55 vận chuyển hai con heo vừa mổ, không có dấu kiểm dịch, đi giao cho NTKL tại chợ phường Quảng Trị để bán lẻ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

​Kiểm tra toàn bộ khu vực lò mổ, cơ quan chức năng phát hiện thêm một con heo đã được giết mổ và 19 con heo sống đang được nuôi nhốt có dấu hiệu nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

​Qua điều tra ban đầu, trong tổng số 22 con heo tại lò mổ, HĐT được xác định là chủ sở hữu của 18 con.

HĐT khai nhận đã mua số heo này từ TVĐ. Toàn bộ quá trình mua bán đều không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ kiểm dịch nào. Làm việc với công an, TVĐ đã thừa nhận hành vi của mình.

​Kết quả giám định cho thấy, có tới 16/18 con heo mà HĐT mua của TVĐ bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng trọng lượng của 16 con heo bệnh này là 742 kg, trị giá ước tính khoảng 45 triệu đồng.

​Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định.