Kiểm tra cơ sở giết mổ, xử nghiêm hành vi phát tán dịch tả lợn châu Phi 15/08/2025 17:39

(PLO)- Làm việc với các bộ, ngành về tình hình dịch tả lợn châu Phi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý nghiêm việc cố tình phát tán dịch bệnh.

Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ NN&MT, các bộ ngành liên quan về tình hình dịch tả lợn châu Phi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, công tác phòng, kiểm soát và xử lý dịch bệnh cần được thực hiện thường xuyên, trách nhiệm và khoa học.

Dịch tuy giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Bộ NN&MT tập trung báo cáo chi tiết về tình hình dịch bệnh hiện nay, diễn biến dự báo, nguy cơ và biện pháp triển khai. Từ đó, trên cơ sở các báo cáo, Bộ và các cơ quan tham mưu phải kiến nghị các giải pháp về pháp lý, cơ chế chính sách, cải thiện tổ chức bộ máy, kỹ thuật phòng chống, tiêm phòng vaccine…

"Quan trọng không phải là số lượng văn bản hay số đoàn kiểm tra, mà là đánh giá đúng tình hình, đưa ra giải pháp khả thi, khoa học, nhằm xử lý dứt điểm ổ dịch và kiểm soát dịch bệnh trên cả nước", Phó Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, hiện cả nước có 926 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lợn buộc phải tiêu huỷ được cập nhật lên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật là hơn 330.000 con (chiếm khoảng 0,9% tổng đàn).

Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa xuất hiện ở các doanh nghiệp chăn nuôi lợn. Diễn biến dịch bệnh gia tăng mạnh và tập trung trong tháng 7, và có xu hướng giảm dần từ đầu tháng 8.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cục Thú y đã thành lập hơn 50 đoàn công tác hướng dẫn, đôn đốc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ NN&MT, các bộ ngành liên quan về tình hình dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: VGP

Đến nay, các doanh nghiệp đã sản xuất, cung ứng ra thị trường khoảng 7,8 triệu liều vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng còn thấp do người nuôi e ngại, chưa tin vào chất lượng vaccine nội địa, dù số lợn bị chết sau khi tiêm phòng chỉ chiếm 0,07%.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cũng nêu những khó khăn, bất cập chủ yếu trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tỷ lệ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn lớn; người chăn nuôi nhận thức chưa đủ, chưa đúng tính chất nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Quy định công bố dịch ở cấp tỉnh đang gặp vướng mắc do chưa điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hệ thống thú y ở địa phương thiếu và yếu; giết mổ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Không đủ lực lượng, thiếu kinh phí, phương tiện tổ chức thu gom, tiêu huỷ lợn bệnh và xử lý chất thải tại các ổ dịch...

Các ý kiến tại cuộc họp nhận định dịch bệnh tuy giảm từ cuối tháng 7 nhưng vẫn phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện chủng lai mới chưa có vaccine phù hợp. Vì vậy, ngành NN&MT cần tăng cường giám sát, cập nhật số liệu đầy đủ, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để nâng hiệu quả phòng chống dịch.

Việc phòng, chống phải bắt đầu từ khâu xác định nguồn mầm bệnh để có giải pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đồng thời, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch, tiêu hủy đúng quy trình, cung cấp vaccine phòng dịch...

Bộ máy tổ chức cơ quan quản lý chăn nuôi, thú y tại địa phương phải được bố trí hợp lý, đồng thời thực thi nghiêm khung pháp lý, khuyến khích mô hình chăn nuôi tập trung hiện đại.

Xử nghiêm hành vi cố tình phát tán dịch bệnh

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ NN&MT, Cục Chăn nuôi và Thú y rà soát toàn bộ hệ thống bộ máy tổ chức thú y.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, nhất là trong bối cảnh sáp nhập địa phương.

"Địa phương nào không thực hiện đúng quy định về tổ chức lực lượng thú y, không bố trí đủ nhân sự, tổ chức thì Bộ NN&MT phải chỉ rõ, không nói chung chung", Phó Thủ tướng nói và lưu ý mỗi đơn vị chi cục thú y vùng, phòng thí nghiệm phải được giao nhiệm vụ cụ thể, kèm nguồn lực, kinh phí.

Bộ NN&MT khẩn trương rà soát toàn bộ quy định hiện hành về phòng, chống, xử lý dịch bệnh động vật và thủy sản. Trong đó, chú trọng quy định trách nhiệm lấy mẫu, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, thẩm quyền công bố dịch cho từng cấp và trình Chính phủ ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, chế tài phù hợp, "không để chậm trễ vì thủ tục".

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình phát tán dịch bệnh như bán, thả lợn bệnh… Ảnh: VGP

Cục Chăn nuôi và Thú y cần cập nhật số liệu hằng ngày, báo cáo Chính phủ hằng tuần. Khi chỉ số theo dõi dịch tăng đột biến, phải kịp thời đề xuất công bố cấp độ dịch phù hợp.

Ngành Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm cập nhật, xây dựng hướng dẫn mới về tiêm phòng, kể cả khi chưa có vaccine đầy đủ; quy định rõ quy trình báo cáo, khoanh vùng, dập dịch, vệ sinh tiêu độc, tiêu hủy, hỗ trợ người dân...

"Khi xuất hiện ổ dịch và loại vaccine phòng bệnh phù hợp thì việc tiêm phòng phải coi là biện pháp khẩn cấp. Nhà nước chịu trách nhiệm về kinh phí và hỗ trợ người nuôi nếu vật nuôi chết sau tiêm; có chính sách hỗ trợ tiêu hủy, vệ sinh chuồng trại, hóa chất, giống mới… để người dân hợp tác", Phó Thủ tướng nói.

Quỹ dự trữ quốc gia phải bảo đảm đủ vật tư phòng chống dịch trong một vài năm, phân bổ xuống cấp vùng, cấp cơ sở để sẵn sàng triển khai khi có dịch. Đồng thời xem xét mở rộng danh mục dự trữ vật tư phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình phát tán dịch bệnh, coi đây là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bổ sung chế tài mạnh, kể cả xử lý hình sự. Bộ NN&MT phải phối hợp Bộ Công an xây dựng các quy định liên quan.

Kiểm tra lò mổ không đạt yêu cầu trong tuần tới

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT được giao rà soát và quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giết mổ, bảo đảm vệ sinh và an toàn dịch bệnh.

Trong tuần tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra lò mổ không đạt yêu cầu, phối hợp xử lý, kể cả đóng cửa. Đồng thời, siết chặt quy định về vận chuyển sản phẩm giết mổ.

Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan phối hợp kiểm soát chặt hàng hóa, thực phẩm, động vật qua biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp đưa động vật, sản phẩm nhiễm bệnh ra tiêu thụ.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT triển khai các nội dung chỉ đạo; rà soát hệ thống tổ chức thú y từ Trung ương tới cơ sở, ban hành ngay hướng dẫn kiện toàn; báo cáo Chính phủ trước ngày 15-9 về phương án phòng, chống dịch đối với gia súc, gia cầm, thủy sản, dựa trên mô hình ứng phó với dịch tả lợn châu Phi.

"Đây là những nội dung trọng tâm, cấp bách. Đề nghị các đồng chí thực hiện quyết liệt, không để dịch lan rộng, bảo vệ sản xuất, đời sống nhân dân và an toàn thực phẩm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.