Khởi tố người phụ nữ chế biến thực phẩm từ heo bệnh bán cho người dân 20/09/2025 16:22

(PLO)- Nguyễn Thị Mai đã làm thịt heo bệnh để chế biến thực phẩm, bán cho người dân.

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị can Mai (43 tuổi) trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 5-8, Công an xã Vạn phối hợp với tổ liên ngành thuộc UBND xã Vạn An tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà của Mai đang làm thịt heo. Mai còn bày bán thịt heo có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

Quá trình kiểm tra, công an và chính quyền thu giữ hai con heo đã được giết mổ, chia thành nhiều miếng thành phẩm, chưa qua kiểm dịch. Trên thân hai con heo này không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Tổng khối lượng thịt heo thành phẩm thu giữ là 286 kg.

Công an cùng cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ thịt heo chưa qua kiểm dịch tại nhà của Nguyễn Thị Mai.

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ 98,5 kg thịt heo thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Qua điều tra cho thấy Mai đã sử dụng động vật dịch bệnh (heo nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi), động vật bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm bán cho người dân.