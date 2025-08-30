1 giám đốc bị khởi tố vì mua hóa đơn khống hơn 15 tỉ 30/08/2025 15:42

(PLO)- Một giám đốc doanh nghiệp tại Đà Nẵng bị khởi tố vì mua hóa đơn khống có tổng giá trị sau thuế hơn 15 tỉ đồng.

Ngày 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố đối với Phan Hoàng Phúc. Ảnh: CA

Phúc bị khởi tố để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 23-12-2022 đến ngày 14-9-2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được phát hành bởi hai doanh nghiệp tại TP.HCM.

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỉ đồng, sau thuế là 15,28 tỉ đồng.

Cơ quan công an nhận định, đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Phúc.

Đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định.