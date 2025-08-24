Mua hóa đơn khống rồi bán lại, 2 người bị khởi tố 24/08/2025 12:57

(PLO)- Bị can Việt đã mua rồi cung cấp cho bị can Linh 80 hóa đơn khống với tổng số tiền thanh toán gần 391 triệu đồng.

Ngày 24-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú Phạm Tấn Linh, sinh năm 1990 (35 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm) và Võ Quốc Việt (34 tuổi, ngụ xã Phú Lâm) để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định đối với bị can Phạm Tấn Linh (ảnh trái) và bị can Võ Quốc Việt (ảnh phải). Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, từ tháng 10-2017 đến tháng 9-2018, Việt đã mua trái phép, rồi cung cấp cho Linh 80 hóa đơn giá trị gia tăng khống; không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của ba công ty, với tổng thành tiền thanh toán gần 391 triệu đồng.

Trong đó, có 75 hóa đơn của Công ty TNHH ô tô Anh Hưng, ba hóa đơn của Công ty TNHH vận tải và bảo trì ô tô Minh Anh và 2 hóa đơn của Công ty TNHH vận tải và bảo trì ô tô Hoàng Phát.

Các hóa đơn này được sử dụng để xuất cho Công ty CP ô tô Trường Hải chi nhánh An Giang.

Số tiền mua hóa đơn từ 4-5% giá trị ghi trên hóa đơn, tương đương khoảng 17,3 triệu đồng, nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền mua hàng hóa là phụ tùng xe ô tô, phụ gia và dịch vụ với Công ty.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của những cá nhân có liên quan.