Bực tức chuyện bị mời làm việc, Bắt tạm giam bị can sát hại người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 23/08/2025 18:16

(PLO)- Bực tức bị ông T là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhiều lần mời làm việc, Chì đã dùng hung khí tấn công khiến ông T tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Chì (29 tuổi, ngụ xã Hội An) để điều tra tội giết người.

Thông tin ban đầu, tối 18-8, ông NVT (62 tuổi), là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở uống cà phê tại một quán gần nhà Chì thì T đi ngang nhìn thấy nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị can Lê Văn Chì bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giết người. Ảnh: CAAG

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Chì cầm theo một đoạn ống tuýp sắt nhọn trở lại quán cà phê, rồi bất ngờ lao vào tấn công ông T rồi bỏ chạy.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến tối 20-8 ông T đã tử vong.

Sau khi gây án, Chì đã bỏ trốn và đến ngày 21-8 thì bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Chì khai nhận bản thân bực tức ông T vì ông nhiều lần đến nhà mời Chì lên trụ sở công an để làm việc, do nghi là sử dụng ma túy trái phép. Những lần thấy ông T đến nhà mời, Chì thường bỏ trốn.