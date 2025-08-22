Tỉnh An Giang đã quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ 22/08/2025 17:30

(PLO)- Giai đoạn mùa khô 2024-2025, tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ và xác định được danh tính 2 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 22-8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn mùa khô 2024-2025.

Theo báo cáo, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025), các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại Campuchia 64 hài cốt liệt sĩ và trên địa bàn tỉnh 24 hài cốt liệt sĩ; đã xác định được danh tính 2 hài cốt liệt sĩ.

Giai đoạn mùa khô 2024-2025, tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ và đã xác định được danh tính 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cụ thể, trên địa bàn Campuchia, Đội K92, K93 đã phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang 6 tỉnh, cựu chiến binh là người Campuchia từng tham gia chiến đấu với bộ đội Việt Nam, những người lớn tuổi… tổ chức thành từng tổ đến từng phum, sóc vận động người dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, nơi chôn cất, hy sinh.

Trên cơ sở tài liệu lưu trữ, lực lượng vũ trang và người dân cung cấp, đơn vị đã nắm được 137 thông tin với trên 106 địa điểm tìm kiếm, quy tập. Qua tiến hành đào tìm bằng cơ giới, thủ công trên 19.920 hố, tương đương 26.000 m3 đất, Đội K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ và đã xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ.

Đối với địa bàn trong tỉnh, Đội K92, K93 đã khảo sát và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các huyện cũ như: Gò Quao, Giồng Riềng, Kiên Lương, TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ) và huyện Tri Tôn, An Phú, thị xã Tịnh Biên, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang cũ). Tổng số hài cốt liệt sĩ đã quy tập được là 24 và đã xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia với tổng số tiền hơn 545 triệu đồng. Cạnh đó, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 960 lượt người dân Campuchia, với tổng số tiền gần 96 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang cùng một số doanh nghiệp đã tổ chức thăm tặng quà Đội K92, K93 và một số đơn vị trên địa bàn Campuchia với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Từ đó, góp phần giữ vững mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tốt hơn.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV.