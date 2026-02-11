Khởi tố người phụ nữ đăng tin, xúc phạm cơ quan tư pháp ở Vĩnh Long 11/02/2026 09:22

(PLO)- Người phụ nữ ở Vĩnh Long bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước vu khống, xúc phạm các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ.

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Thị Nga bị khởi tố vì đăng tin sai sự thật, xúc phạm cơ quan tư pháp ở Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra, từ ngày 27-3-2025 đến ngày 4-6-2025, Nguyễn Thị Nga sử dụng hai tài khoản “Nguyễn Nga” và “Nguyễn Thi” đăng tải nhiều tin, bài có nội dung không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan tư pháp như Công an, Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre trước đây.

Đồng thời, các bài viết này còn xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm lãnh đạo các cơ quan này trên mạng xã hội Facebook, TikTok, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, tác động đến niềm tin của một bộ phận người dân, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.