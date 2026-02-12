Khởi tố nữ giám đốc chỉ đạo sản xuất hàng ngàn tấn muối I-ốt giả 12/02/2026 13:13

Ngày 12-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Số muối I-ốt giả được phát hiện tại công ty của bà Ơn. Ảnh: S.Đ

Bà Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng, trụ sở tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công ty chuyên sản xuất muối I-ốt.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công ty của bà Ơn và phát hiện hơn 35 tấn muối I-ốt đã đóng gói thành phẩm. Công an đã lấy 15 mẫu muối I-ốt tại công ty này gửi giám định tại phân Viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng.

Kết quả giám định xác định hàm lượng I-ốt chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93 mg/kg, thấp hơn rất nhiều so với hàm lượng được công bố trên bao bì sản phẩm ( hàm lượng trên bao bì từ 20 đến 40 mg/kg).

Quá trình điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận, trước năm 2024, bà chỉ đạo công nhân sử dụng một gói I-ốt có trọng lượng dao động từ 30 g đến 50 g để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, giảm chi phí, bà Ơn chỉ đạo công nhân sử dụng một gói I-ốt trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên. Từ khoảng tháng 10 năm 2025 đến nay, bà Ơn chỉ đạo sử dụng một gói I-ốt để trộn từ 3 tấn đến 4 tấn muối thành phẩm.

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối I-ốt giả mà công ty của bà Ơn đã bán ra thị trường.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trung bình mỗi ngày công ty của bà Ơn sản xuất, tiêu thụ từ 4 đến 5 tấn muối I-ốt giả. Riêng trong năm 2025, công ty của bà Ơn đã bán ra thị trường khoảng 1.700 tấn muối I-ốt giả, chủ yếu ở hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.