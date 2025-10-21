Tạm giữ hình sự người lái xe hơi hất văng Thiếu tá CSGT lên nắp capo 21/10/2025 19:28

(PLO)- Người lái xe hơi hất văng Thiếu tá CSGT lên nắp capo khai "do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái".

Ngày 21-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Lê Thành Công (45 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lê Thành Công không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đâm thẳng, hất CSGT lên nắp capo.

Như PLO đã đưa tin, chiều 20-10, tài xế điều khiển ô tô 37A-644.42 không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, còn điều khiển xe tông thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Văn Th (cán bộ Phòng CSGT, Công an Nghệ An) khiến Thiếu tá Th phải bám trên nắp capo.

Tài xế sau đó vẫn tiếp tục rẽ xe vào đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Clip người dân ghi lại sự việc.

Công an phường Trường Vinh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An điều tra cho thấy, khoảng 17 giờ 35 phút chiều 20-10 đường Nguyễn Duy Trinh có lượng phương tiện lưu thông lớn, đang xảy ra ùn tắc nên Thiếu tá Th (đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông), đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Tuy nhiên, Công không chấp hành hiệu lệnh và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào CSGT.

Lê Thành Công đang bị tạm giữ hình sự.

Thấy phương tiện đang lao nhanh về phía mình nên Thiếu tá Th đã bám vào nắp capo. Tay phải của Thiếu tá Th sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại nhưng Công vẫn tiếp tục điều khiển xe được khoảng 20m.

Khi có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe thì Công mới dừng xe lại.

Tại cơ quan Công an, Công khai đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái như đã nêu ở trên.

Hiện Công an phường Trường Vinh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.