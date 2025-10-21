Giám đốc công ty An Thịnh Food bị khởi tố 21/10/2025 16:56

(PLO)- Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (Nghệ An) sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trong đó không có Vitamin A nhưng in trên nhãn mác “tăng cường Vitamin A”, lừa người tiêu dùng.

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thị Mai (48 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xã Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Nữ giám đốc Phan Thị Mai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Trước đó, đầu tháng 6-2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, công an tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu sản xuất dầu ăn giả tại khu vực miền Trung. Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17-6, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công ty do Mai làm giám đốc, thu giữ 3.934 thùng dầu ăn nhãn hiệu Keva Gold (tổng cộng hơn 37.000 lít).

Bên trong Công ty An Thịnh Food.

Kết quả điều tra cho thấy, nữ giám đốc này đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A nhưng vẫn in nhãn “tăng cường Vitamin A” để đánh lừa người tiêu dùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu dinh dưỡng trên nhãn cũng sai lệch so với thực tế, toàn bộ sản phẩm bị xác định là hàng giả.

Từ tháng 4-2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỉ đồng. Số hàng sản xuất ra được cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Công an kiểm tra, thu giữ tang vật.

Hiện vụ án đang được phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn đầy đủ, tránh hàng trôi nổi giá rẻ; khi phát hiện dấu hiệu hàng giả, cần báo ngay cơ quan công an hoặc quản lý thị trường để kịp thời xử lý.