Công an khởi tố vụ án và cảnh báo dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa 20/09/2025 11:07

(PLO)- Công an xác định một công ty đã sản xuất, buôn bán dầu thực vật, dầu ăn giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa.

Ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra năm 2025 tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam (thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên) hôm 11-9.

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu “Gold Max”; “Tamin Gold”; “ChiCa”. Các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra cảnh báo tới Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa” (như trong hình ảnh kèm theo).

Nếu người dân thấy sản phẩm này trên thị trường thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Người tiêu dùng cần lựa chọn dầu ăn từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn hợp pháp.

Công an cũng khuyến cáo các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị cần ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.

Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi đến người dân. Cơ quan quản lý thị trường, y tế phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý.