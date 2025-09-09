Một cơ sở sản xuất hàng trăm ngàn bỉm, băng vệ sinh giả nhãn hiệu 09/09/2025 17:04

Ngày 9-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an địa phương phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, ngày 8-9, Đoàn kiểm tra gồm Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 6, Công an địa phương kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ.

Kho tập kết bỉm giả bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thời điểm kiểm tra phát hiện xưởng đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Cơ quan chức năng niêm phong dây chuyền sản xuất bỉm, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu ở Thái Nguyên.

Bên trong xưởng có một dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất băng vệ sinh các loại. Số lượng hàng hoá tại cơ sở lúc kiểm tra gồm: gần 260.000 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo; 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh.

Chủ cơ sở khai nhận đã đặt mua các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh với giá rẻ, không có hoá đơn, chứng từ; sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh ông N.V.L tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh đã sản xuất, cùng số nguyên phụ liệu còn lại để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.