Hai thanh thiếu niên cá cược trực tuyến 1,3 tỉ đồng trong 3 ngày 16/01/2026 17:24

(PLO)- Chỉ trong vòng 3 ngày, hai thanh niên 16 và 17 tuổi tại xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã giao dịch 1,3 tỉ đồng qua các ứng dụng cá cược trực tuyến.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Ba Tơ đã phát hiện vụ đánh bạc trực tuyến trái phép do NVL (16 tuổi) và BTD (17 tuổi, cùng trú xã Ba Tơ) thực hiện.

L và D tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, L và D sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng truy cập các ứng dụng cá cược.

Chỉ từ ngày 6-1 đến 8-1, tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc của hai thanh thiếu niên này đã lên đến hơn 1,3 tỉ đồng.

Hiện Công an xã Ba Tơ đang củng cố hồ sơ, hoàn thiện tài liệu chứng cứ để chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh giải quyết theo quy định.