Hai thanh thiếu niên cá cược trực tuyến 1,3 tỉ đồng trong 3 ngày

Ngày 16-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Ba Tơ đã phát hiện vụ đánh bạc trực tuyến trái phép do NVL (16 tuổi) và BTD (17 tuổi, cùng trú xã Ba Tơ) thực hiện.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, L và D sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng truy cập các ứng dụng cá cược.
Chỉ từ ngày 6-1 đến 8-1, tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc của hai thanh thiếu niên này đã lên đến hơn 1,3 tỉ đồng.
Hiện Công an xã Ba Tơ đang củng cố hồ sơ, hoàn thiện tài liệu chứng cứ để chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh giải quyết theo quy định.