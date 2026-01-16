Công an phát hiện tàng trữ ma túy và súng hơi khi kiểm tra hành chính 16/01/2026 17:16

(PLO)- Khai với công an, nghi phạm cho biết mua số ma túy về phân lẻ, rồi cùng người khác bán lại cho những người nghiện; còn súng hơi, đạn..., mua trên mạng xã hội đem về nhà cất giấu.

Chiều 16-1, Công an phường Mỹ Thới cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai người để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai người bị tạm giữ, gồm Trần Văn Bình (43 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Trần Nguyễn Tuấn (21 tuổi, cư trú xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Trần Văn Bình và Trần Nguyễn Tuấn tại Cơ quan Công an. Ảnh: TIẾN TẦM

Trước đó, trưa 13-1, Công an phường Mỹ Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra hành chính nhà của Bình, tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thới. Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong nhà có Bình và Tuấn.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện và thu giữ ba túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một khẩu súng hơi, cùng nhiều đồ vật liên quan.

Kết quả giám định cho thấy khẩu súng hơi và nhiều viên đạn phát hiện trong nhà Bình là vũ khí quân dụng. Còn chất tinh thể trong các túi nilon trên là ma túy dạng Methamphetamine và Ketamine, tổng trọng lượng hơn 7,89 gam.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Bình khai nhận mua số ma túy trên về phân lẻ, rồi cùng Tuấn bán lại cho những người nghiện kiếm lời. Còn khẩu súng hơi, đạn… được Bình mua trên mạng xã hội đem về nhà cất giấu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.