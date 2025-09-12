Bản tin trưa 12-9: Phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối khách hàng; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 12 người mắc kẹt trong ô tô

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả tinh vi, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, ngụ An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ phường Hội An, TP Đà Nẵng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin, Phòng CSKT phát hiện một đường dây sản xuất “yến hũ chưng” có nhiều dấu hiệu bất minh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Phòng CSKT đã xác lập chuyên án đấu tranh, phá án.