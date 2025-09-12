Bản tin trưa 12-9: Phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối khách hàng; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 12 người mắc kẹt trong ô tô 12/09/2025 12:00

(PLO)-Kiểm tra 'ngôi trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu'; Lấy tài khoản Facebook của vợ đăng thông báo chốt CSGT; Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, 12 người mắc kẹt trong ô tô; Phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối người tiêu dùng; Thông tin về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia…

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả tinh vi, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, ngụ An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ phường Hội An, TP Đà Nẵng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin, Phòng CSKT phát hiện một đường dây sản xuất “yến hũ chưng” có nhiều dấu hiệu bất minh. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Phòng CSKT đã xác lập chuyên án đấu tranh, phá án.