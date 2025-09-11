Bản tin trưa 11-9: Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách; Mối quan hệ chưa biết giữa CT Tập đoàn Thuận An với cựu phó chủ nhiệm VPQH 11/09/2025 12:50

Bản tin trưa 11-9: Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách; Mối quan hệ chưa biết giữa CT Tập đoàn Thuận An với cựu phó chủ nhiệm VPQH

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM), là chủ nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ).

Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo từ chị NTTT (tên viết tắt) về việc bị hành hung khi đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh để phản ánh về dịch vụ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chị T là khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở này. Trong quá trình trao đổi để giải quyết khiếu nại, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà Chinh sau đó có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù được người thân và bảo vệ can ngăn, hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn.