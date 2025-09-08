Các khả năng pháp lý trong vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng 08/09/2025 15:01

(PLO)- Tùy vào kết quả giám định thương tật, giá trị tài sản bị thiệt hại..., cơ quan chức năng sẽ xem xét có hay không hành vi phạm tội trong vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng ở TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ một phòng khám nha khoa tấn công khách hàng, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM đã làm việc với những người liên quan để làm rõ. Người bị hành hung là chị T hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện,

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung vụ việc, khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Bà C, chủ cơ sở nha khoa đang có hành vi tấn công chị T. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết dựa theo diễn biến hành vi được ghi lại trong clip, có thể thấy chủ sơ sở nha khoa đã xâm hại đến sức khoẻ và tài sản của chị T.

Với hành vi làm hư hỏng điện thoại và kính mắt của chị T, bà C có thể đối diện với mức phạt từ 3-5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021. Điều khoản này quy định: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân (trừ trường hợp gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ) thì bị xử phạt mức tiền như trên.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích đối với chị T, cơ quan chức năng cũng có thể xem xét xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021 với mức phạt từ 5-8 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cần trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với chị T, định giá tài sản là chiếc điện thoại và mắt kính bị hư hỏng để làm căn cứ giải quyết vụ việc một cách triệt để.

Kết quả tỉ lệ thương tật của chị T và giá trị tài sản bị làm hư hỏng, sẽ là căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội.

Theo đó, trường hợp kết quả định giá tài sản bị hư hỏng có giá trị trên 2 triệu đồng thì có thể xem xét để truy cứu TNHS về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025).

Trường hợp giá trị tài sản bị làm hư hỏng nhỏ hơn 2 triệu đồng thì vẫn có thể xử lý hình sự nếu rơi vào trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Người phạm vào tội danh này sẽ đối diện với hình phạt đến 3 năm tù.

Đối với hành vi hành hung chị T, cơ quan chức năng có thể xem xét để xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS.

Theo đó, điều khoản của tội danh này quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như: Có tính chất côn đồ, dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong quá trình giải quyết vụ án cơ quan chức năng cũng cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát, bởi lẽ không tự nhiên mà chủ cơ sở nha khoa có hành vi như vậy, trong khi diễn biến clip đang lan truyền trên mạng chỉ ghi lại tại thời điểm hành hung mà không có diễn biến nguyên nhân ngay từ đầu.

Trường hợp kết quả xác minh thể hiện người bị hành hung là chị T cũng có phần lỗi thì đây cũng là tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm đối với chủ cơ sở nha khoa...