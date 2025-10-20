Clip tài xế không chấp hành hiệu lệnh, CSGT bị hất lên nắp capo 20/10/2025 22:33

(PLO)- Tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. CSGT bị hất lên nắp capo. Tài xế vẫn tiếp tục chạy.

Chiều tối 20-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một cán bộ CSGT bị ô tô tông khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại địa bàn phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An).

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, CSGT bị hất lên nắp capo. Ảnh cắt từ video clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, Tổ công tác địa bàn TP Vinh cũ thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Thời điểm này, khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn trước cổng Trường Tiểu học Hưng Dũng, xảy ra ùn tắc cục bộ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ phát hiện ô tô biển số 37A-644.42 lưu thông trên đường Nguyễn Phong Sắc có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, dễ gây thêm ùn tắc.

Clip người dân ghi lại vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh, hướng dẫn người điều khiển ô tô đi theo hướng khác. Tuy nhiên, tài xế LTC (45 tuổi, trú khối Tân Nam, phường Trường Vinh) không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng vào thiếu tá Thọ khiến người này phải bám trên nắp capo, tài xế sau đó vẫn tiếp tục rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Khi đi được khoảng 30 m, do ùn tắc nên xe không thể di chuyển tiếp. Tổ công tác cùng người dân đã nhanh chóng khống chế tài xế, đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để xử lý theo quy định.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.