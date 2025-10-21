Tài xế để lại ô tô khi bị CSGT thổi nồng độ cồn

(PLO)- Thấy CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn, người đàn ông đã không chấp hành rồi bỏ đi ngay sau đó.
Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong ngày 18-10. Trong khung giờ cao điểm buổi tối (từ 19 đến 22 giờ), lực lượng chức năng đã kiểm tra 63.240 lái xe và lập biên bản xử lý 2.523 trường hợp vi phạm, phần lớn là người điều khiển xe mô tô, với hơn 2.000 trường hợp.
Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả xử lý này phản ánh thói quen chấp hành chưa nghiêm quy định về nồng độ cồn của một bộ phận người tham gia giao thông.
Việc xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đồng nghĩa ngăn chặn nguy cơ xảy ra từng ấy vụ tai nạn, va chạm giao thông.
Lãnh đạo Cục CSGT khẳng định việc CSGT cả nước cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.