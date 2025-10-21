Tài xế để lại ô tô khi bị CSGT thổi nồng độ cồn 21/10/2025 08:13

(PLO)- Thấy CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn, người đàn ông đã không chấp hành rồi bỏ đi ngay sau đó.

Tối 20-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) thực hiện đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn tại vị trí trên đường Lê Lợi, phường Đồng Hới.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại tuyến đường này, tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn﻿ các phương tiện cả hai chiều di chuyển. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chỉ trong khoảng 30 phút, tổ công tác đã phát hiện năm trường hợp đi xe máy có nồng độ cồn và yêu cầu xuống xe để lập biên bản. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các phương tiện vi phạm lần lượt được đưa về bãi tập kết xe vi phạm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một số cán bộ mặc thường phục, đi trên nhiều phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường; đặc biệt là tuyến đường có nhiều quán nhậu để xác định người sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua đó, lực lượng xác định một người đàn ông vừa bước ra từ quán nhậu, có biểu hiện say xỉn rồi lên xe ô tô để di chuyển. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này liên tục không hợp tác﻿ và gọi điện thoại. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, người đàn ông này không chấp hành thổi nồng độ cồn

﻿và bỏ đi.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng CSGT sau đó đã phải lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở và sẽ mời người này lên làm việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một cặp vợ chồng đang mang theo món quà 20-10 trên đường về nhà bằng xe máy cũng được CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn. Qua kiểm tra, xác định người chồng có nồng độ cồn là 0,079 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Người vợ cho biết, vợ chồng đi ăn ngày lễ 20-10 từ lúc 18 giờ, anh chồng có uống một lon bia và sau đó vợ điều khiển. Tuy nhiên, lúc ghé vào siêu thị mua đồ và ra về thì quên mất đã uống bia. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tương tự, ông NTH cũng bị CSGT lập biên bản khi xác định ông có mức nồng độ cồn ở 0,449mg/l khí thở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông H cho phân trần làm nghề xây dựng nên sau khi làm việc, chủ nhà chiêu đãi và có uống rượu bia. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 2 cũng cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn đợt này được diễn ra xuyên suốt trên nhiều tuyến đường và cũng như thời gian trong ngày; không bất kể ban trưa hay buổi tối. Đồng thời, cũng xác định việc tuần tra, xử lý nồng độ cồn là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cùng đó, Trạm CSGT Đakrông cũng tiến hành chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: MT.

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT tại 34 địa phương đã đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn trong ngày 18-10.

Trong khung giờ cao điểm buổi tối (từ 19 đến 22 giờ), lực lượng chức năng đã kiểm tra 63.240 lái xe và lập biên bản xử lý 2.523 trường hợp vi phạm, phần lớn là người điều khiển xe mô tô, với hơn 2.000 trường hợp.

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả xử lý này phản ánh thói quen chấp hành chưa nghiêm quy định về nồng độ cồn của một bộ phận người tham gia giao thông.

Việc xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đồng nghĩa ngăn chặn nguy cơ xảy ra từng ấy vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Lãnh đạo Cục CSGT khẳng định việc CSGT cả nước cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.