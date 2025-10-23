Vi phạm nồng độ cồn, đừng cố 'cù nhây' với lực lượng CSGT nữa! 23/10/2025 18:07

(PLO)- Thay vì tìm lý do để đối phó khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người dân hãy hình thành thói quen "đã uống rượu bia, thì không lái xe".

Từ trưa 18-10, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng CSGT thuộc Cục và CSGT của 34 địa phương đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT, trong ngày ra quân đầu tiên, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. Trong đó, có bốn trường hợp điều khiển xe khách, 18 trường hợp điều khiển xe tải, 147 trường hợp điều khiển xe con, 3.615 trường hợp điều khiển xe mô tô và 45 trường hợp điều khiển xe thô sơ.

Cùng với cả nước, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông. Ảnh: CHÂU ANH

Con số gần 4.000 trường hợp vi phạm trong một ngày đã cho thấy thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn.

Cùng đi với Đội CSGT số 1 (thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ) trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, PV PLO ghi nhận khi bị lực lượng làm nhiệm vụ dừng phương tiện để kiểm tra, nhiều người vi phạm đã đưa ra hàng loạt lý do nhằm kéo dài thời gian và sau đó nài nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Đơn cử, tối 18-10, trên đường 30 tháng 4, khi cán bộ CSGT lệnh dừng phương tiện và qua kiểm tra cho thấy người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Trong lúc chờ đo nồng độ cồn để định lượng, ông LMĐ, điều khiển xe máy BKS 83P3-XXXXX giải thích với Tổ công tác rằng ông không hề có sử dụng rượu bia trước đó.

Lý giải về kết quả đo định lượng nồng độ cồn là 0,125mg/l khí thở, ông Đ cho hay do ông uống nước trái cây. Đồng thời, ông Đ cũng đề nghị được kiểm tra lại nồng độ cồn. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của lực lượng CSGT, ông Đ không yêu cầu đo lại, nhưng ông lại bỏ ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu “người quen”.

Kết quả sau gần một giờ đồng hồ “cù nhây” bất thành, ông Đ đã phải ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.

Một trường hợp khác, khi lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn, sau khi nài nỉ bỏ qua không được, người điều khiển là anh TMH nói với Tổ công tác anh không phải là người điều khiển. Kế đó, người đi cùng anh H đã tự nhận là người điều khiển phương tiện.

Qua phân tích và các chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định anh H là mượn phương tiện của bạn, điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn trong hơi thở và không có giấy phép lái xe mô tô. Do đó, anh và bạn cố tình kéo dài thời gian để “thương lượng” mong các cán bộ CSGT lập biên bản bạn anh là người điều khiển nhằm bỏ qua một lỗi vi phạm.

Mềm mỏng, kiên nhẫn và cũng rất kiên quyết, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ xử lý các trường vi phạm theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ảnh: CHÂU ANH

Sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H gồm các lỗi: điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở (mức phạt từ 2-3 triệu đồng); không có giấy phép lái xe (mức phạt từ 2-4 triệu đồng). Đồng thời, CSGT cũng lập biên bản chủ phương tiện đã giao xe cho anh H với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện (mức xử phạt từ 8-10 triệu đồng).

Ngoài việc tìm cách để lực lượng bỏ qua hay làm nhẹ lỗi vi phạm, một số khác còn đưa ra các lý do “quên mang giấy tờ”, “điện thoại hết pin”, “quên mật khẩu VNeID”, nhằm để lực lượng CSGT không thể tước bằng lái.

Thế nhưng, đối với các lý do người vi phạm đưa ra, CSGT luôn có cách để “phá giải”. Chẳng hạn, với lý do quên giấy tờ, lực lượng làm nhiệm yêu cầu người vi phạm liên lạc người nhà mang đến. Còn đối với lý do hết pin, các cán bộ CSGT sẽ cho mượn sạc dự phòng để sạc pin…

Việc Cục CSGT ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành Công an trong ngăn chặn việc lái xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn, một trong các nguyên nhân dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT thuộc Cục và CSGT 34 tỉnh,TP sẽ thường xuyên, liên tục thực hiện chuyên để xử lý nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Do vậy, người dân hãy tập thói quen “đã uống rượu bia, thì không lái xe”, đừng cố tìm lý do để viện dẫn, hay nài nỉ khi bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm.