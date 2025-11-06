1 đoạn đê bao ở cồn Sơn bị vỡ, Cần Thơ xác lập kỷ lục đỉnh triều mới 06/11/2025 15:06

(PLO)- Mực nước đỉnh triều lớn nhất đo được lúc 7 giờ sáng 6-11 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,35 m, cao hơn mức báo động III khoảng 0,35m; cao hơn so với mốc lịch sử năm 2022.

Rạng sáng 6-11, một đoạn đê bao ở khu vực cồn Sơn (thuộc phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) bất ngờ bị vỡ, làm nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá…

Sự cố vỡ đê bao ở cồn Sơn xảy ra ngay thời điểm triều cường lên cao vượt mốc kỷ lục ghi nhận vào cuối tháng 10 vừa qua.

Rạng sáng 6-11, một đoạn đê bao ở khu vực cồn Sơn bị vỡ, gây ngập nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá… Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Theo ông Mai Hồng Sử, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 17 (phường Bình Thủy) sự cố xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng. Theo đó, đoạn đê bao bị vỡ có chiều ngang 5m và chiều dài 10m, làm nước từ sông Hậu tràn vào rất nhanh, người dân không kịp ứng phó.

Thống kê ban đầu, có khoảng tám căn nhà và khoảng 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập; cạnh đó, một số ao nuôi thủy sản cũng có thể bị thiệt hại.

“Vị trí bị vỡ là đoạn đê chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do TP Cần Thơ đầu tư, mà do người dân tự đắp. Trước đó, lực lượng tuần tra đã phát hiện vết rạn nứt và vận động bà con cùng gia cố, che chắn nhưng do triều cường quá cao, tuyến đê tự đắp không thể chống nổi” - ông Sử cho biết.

Ngay khi xảy ra sự cố, ông Lương Sĩ Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy đã có mặt tại hiện để trường chỉ huy khắc phục hậu quả. Địa phương phối hợp với Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an, quân sự địa phương triển khai giải pháp khắc phục.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khảo sát, gia cố tạm thời chỗ đê bao sạt lở bằng cừ tràm. Mặt khác, đánh giá nhanh thiệt hại để báo cáo cấp trên có giải pháp lâu dài.

Đoạn đê bao bị vỡ trên cồn Sơn được gia cố tạm thời bằng cừ tràm. Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ), tính đến ngày 27-10, trên địa bàn TP đã ghi nhận bốn đợt ngập lụt, triều cường. Trong đó, đợt triều cường ngày 23-10 đã lập đỉnh triều lịch sử mới khi mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt mức 2,33m, vượt 0,33m so với báo động III và vượt 0,06m so với mốc lịch sử năm 2022 (2,27m).

Trong bản tin lũ khẩn cấp phát đi lúc 9 giờ sáng 6-11 của Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều lớn nhất đo được lúc 7 giờ sáng cùng ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,35 m, cao hơn mức báo động III khoảng 0,35m.

Ngoài ra, mực nước đo được tại các trạm khác cũng ở mức trên báo động III.

Cụ thể, trên sông Hậu tại trạm Đại Ngãi mực nước đo được là 2,16 m; tại trạm Trần Đề là 2,44 m; còn tại trạm Phụng Hiệp trên sông Cái Côn mực nước đo được là 1,9m.

Sáng 6-11, cũng trong đợt triều lập đỉnh mới, nhiều nơi ở nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, mua bán, đi lại của người dân. Trong ảnh: Đường Cách Mạng Tháng Tám ngập sâu trong đợt triều cường sáng 6-11. Ảnh: PT