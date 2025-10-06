UBND TP.HCM phản hồi về đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu 06/10/2025 11:06

(PLO)- UBND TP.HCM đã có phản hồi về đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu của Tập đoàn Vingroup.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về đề xuất nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup. Từ đó, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM trước ngày 10-10.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về việc làm đường vượt biển.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi UBND TP đề xuất chấp thuận cho phép nghiên cứu tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa- Vũng Tàu cũ.



Theo tập đoàn, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu hình thành trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết.

Trong đó, Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TP.HCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.