Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ 05/10/2025 19:38

(PLO)- Theo Tập đoàn Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa Vũng Tàu cũ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị UBND TP chấp thuận cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Tập đoàn Vingroup cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng – liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Trong đó, Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong TP. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TP.HCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Theo Vingroup chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của TP. Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TP.HCM.