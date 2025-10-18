Tàu cao tốc từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ sắp hoạt động trở lại 18/10/2025 14:15

(PLO)- Tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ sắp hoạt động trở lại, kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, đặc biệt khi các dự án trọng điểm đang từng bước được triển khai.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ cầu tàu số 4, bến tàu cao tốc Bạch Đằng đến bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp (xã Bình Khánh) do Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đề xuất.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ chủ động liên hệ, phối hợp UBND xã Bình Khánh để được xem xét, chấp thuận cho phương tiện tàu cao tốc của Công ty GreenlinesDP (cho Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ thuê) được cập bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp để đón, trả khách. Đồng thời, xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng cầu bến.

Phương án khai thác cũng phải bảo đảm khả năng tiếp nhận phương tiện tàu cao tốc có sức chở đến 151 khách, an toàn cho hành khách lên xuống bến, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh thường ngày của người dân khi sử dụng chung cầu bến.

Về phía UBND xã Bình Khánh, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tạo điều kiện, xem xét hướng dẫn doanh nghiệp được cập bến thủy nội địa cầu đò Tam Thôn Hiệp, đồng thời phối hợp Công ty triển khai một số công trình, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phụ trợ cho hoạt động khai thác tuyến như nhà chờ, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe; các gian hàng ẩm thực giới thiệu các đặc sản vùng miền; hoạt động văn hóa nhằm phát triển vận tải hành khách, sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Tàu cao tốc từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ sẽ xuất phát từ bến Bạch Đằng.

Tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu từng được vận hành từ năm 2018 nhưng phải tạm ngưng do dịch COVID-19. Việc tái khởi động được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch sinh thái, đặc biệt khi các dự án trọng điểm như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và các công trình giao thông xanh đang từng bước được triển khai.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ cũng đề xuất tài trợ ba chiếc phà 200 tấn nhằm giảm tải cho bến phà Bình Khánh, trong lúc chờ đợi các dự án chiến lược như cầu Cần Giờ, tuyến metro và đường vượt biển đi vào thực tế.