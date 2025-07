Đi tàu cao tốc Sài Gòn – Vũng Tàu để 'chia lửa' cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 18/07/2025 19:28

Mới đây, Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP (GreenlinesDP) - đơn vị khai thác tàu cao tốc Sài Gòn – Vũng Tàu cho biết đơn vị đã tăng chuyến để chia sẻ áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian cao tốc thi công sửa chữa.

Theo đơn vị khai thác tuyến tàu cao tốc, tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu sẽ tăng gấp 3 lần số chuyến mỗi ngày, bắt đầu từ 18-7.

Theo đó, mỗi ngày sẽ có 18 chuyến tàu cho cả hai chiều đi và về. Lịch tàu chi tiết như sau:

Chiều từ Sài Gòn – Vũng Tàu xuất phát các khung giờ: 7 giờ (dự kiến), 8 giờ, 8 giờ 30, 9 giờ, 9 giờ 30, 10 giờ, 12 giờ, 13 giờ và 14 giờ.

Chiều từ Vũng Tàu – Sài Gòn: 7 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 14 giờ 30, 15 giờ và 16 giờ.

Đặc biệt, từ ngày 28-7, tuyến tàu cao tốc sẽ bổ sung thêm chuyến sớm lúc 7 giờ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại sớm của cán bộ, công chức, người lao động giữa Vũng Tàu cũ về trung tâm TP.HCM.

Từ TP.HCM có 2 tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Vũng Tàu và Cần Giờ - Vũng Tàu tăng số tuyến để kết nối với Vũng Tàu cũ. Ảnh: CTV

Tương tự, Công ty TNHH MTV Quốc Chánh - đơn vị khai thác phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng thông báo tăng thêm số chuyến đến Vũng Tàu.

Cụ thể, đơn vị này cho biết những ngày qua, tình trạng kẹt xe kéo dài trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 51 đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Nhằm chia sẻ gánh nặng với tuyến đường bộ, phà Cần Giờ – Vũng Tàu đã tăng cường thêm nhiều chuyến trong ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm thiểu ùn tắc và hỗ trợ người dân có thêm lựa chọn di chuyển nhanh chóng – an toàn – thông suốt.

Theo đó, phà sẽ hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 21 giờ, trung bình 30 phút/chuyến.

Trước đó, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết từ ngày 15-7 đến 30-7, một phần cao tốc sẽ đóng để sửa khe co giãn trên cầu Long Thành và hệ thống ITS.

Bên cạnh đó, nhiều vị trí trên cao tốc dài 55km nối TP.HCM - Đồng Nai bị rào chắn một tháng, xe phải hạn chế tốc độ. Thời gian sửa chữa khe co giãn trụ P26 cầu Long Thành dự kiến kéo dài 15 ngày, từ 15-7, đơn vị thi công rào chắn 1/2 mặt cầu bên trái tuyến (hướng Đồng Nai đi TP.HCM), đồng thời hạn chế tốc độ xe qua khu vực này để đảm bảo an toàn.