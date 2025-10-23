Cần Giờ vươn mình, kỳ vọng siêu đô thị ESG hài hòa tự nhiên, con người 23/10/2025 15:34

(PLO)- Mô hình siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế, du lịch cho TP.HCM, hướng tới chuẩn mực quốc tế, kỳ vọng kiến tạo một môi trường sống kiểu mẫu, hài hòa với khu dự trữ sinh quyển.

Sáng 23-10, tại tọa đàm "Siêu đô thị ESG++" do Vingroup tổ chức, bức tranh tương lai của Cần Giờ đã được phác thảo rõ nét hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là một siêu đô thị ESG++ mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới giàu mạnh về kinh tế, tiên phong về công nghệ, hài hòa với tự nhiên và con người.

Cần Giờ đón vận hội mới

Người dân địa phương chính là những đối tượng cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi này. Tại tọa đàm, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch xã Cần Giờ (TP.HCM), xác nhận địa phương đang thay da đổi thịt từng ngày.

Cần Giờ sở hữu một vị thế lý tưởng để hướng tới đô thị sinh thái, đó cũng là mục tiêu chiến lược mà Đảng bộ xã đã đề ra: Phát triển Cần Giờ thành khu đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững.

"Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cả đường bộ lẫn đường thủy, chính là đòn bẩy. Các công trình tiện ích đang phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng để kinh tế - xã hội bứt phá" - bà Phượng nhấn mạnh.

Đại diện chính quyền và người dân xã Cần Giờ chia sẻ những kỳ vọng về phát triển kinh tế địa phương tại tọa đàm ngày 23-10. Ảnh: QH

Tất nhiên, sự chuyển mình nào cũng có những xáo trộn ban đầu. Bà Ngọc Hường, một người dân Cần Giờ, bày tỏ ban đầu bà con khá lo lắng khi các dự án khởi động, đời sống có sự thay đổi. Sau đó, mọi người nhận ra chính sự phát triển đó đã mở ra những cơ hội mới.

Bà Hường phấn khởi cho biết con cháu bà sau khi theo học các ngành nhà hàng, khách sạn nay có thể tìm được việc làm dịch vụ ngay tại địa phương. Các cháu không còn phải vất vả lên trung tâm thành phố tìm việc như trước.

Người dân chia sẻ nhiều lao động trẻ địa phương đã có việc làm ổn định. Ảnh: QH

Chị Hồng Cẩm, một người trẻ đang khởi nghiệp du lịch tại địa phương, là minh chứng rõ nhất. Chị tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa, khi hạ tầng đồng bộ, bức tranh địa phương sẽ hoàn toàn thay đổi, nhiều lao động trẻ sẽ được đảm bảo công ăn việc làm lâu dài, ổn định.

"Hiện tại, rất nhiều điểm ăn uống, dịch vụ lưu trú, cho thuê nhà cửa... đã mọc lên. Quan trọng nhất, là sự thay đổi trong nhận thức. Chính những người dân địa phương đã mạnh dạn, chủ động tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch mới" - chị Cẩm vui vẻ nói.

Kiến tạo chuẩn mực siêu đô thị ESG

Mô hình siêu đô thị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được giới thiệu tại tọa đàm chính là lời giải cho bài toán phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc. Đây không chỉ là cam kết của doanh nghiệp, mà là một yêu cầu tất yếu để Cần Giờ có thể vươn ra biển lớn.

Dưới góc độ chuyên gia, KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng Cần Giờ phải kiến tạo chuẩn mực mới về môi trường sống chứ không đơn thuần là xây cái nhà để che mưa che nắng. Đó phải là một đô thị hoàn chỉnh về xã hội, giải trí, nghỉ dưỡng và văn hóa.

Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ ý kiến về siêu đô thị ESG tại tọa đàm. Ảnh: QH

Ông Mười đặc biệt nhấn mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như LEED (Mỹ) hay Green Mark (Singapore) là cần thiết nhưng phải được kết hợp yếu tố nhân văn của người bản địa. Một siêu đô thị ESG đúng nghĩa phải biết "thở" cùng rừng ngập mặn, tôn vinh văn hóa làng chài chứ không phải là một khối bê tông xa lạ.

Nếu làm đúng cam kết, dự án này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới, buộc các nhà đầu tư khác trong tương lai phải làm theo, từ đó nâng tầm cả một nền quy hoạch đô thị. KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Công trường thi công siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Về các lo ngại môi trường, PGS-TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, mang đến một góc nhìn khoa học và thực tiễn. Ông thẳng thắn thừa nhận, bất kỳ sự can thiệp nào vào tự nhiên đều có ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông khẳng định dự án này đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng trong nhiều năm.

Kết quả cho thấy cái lợi mà dự án mang lại, cả về kinh tế lẫn xã hội, là vượt trội hơn rất nhiều so với các rủi ro đã được tính toán và có biện pháp quản lý.

"Dự án là cú hích đột phá để Việt Nam bứt khỏi bẫy thu nhập trung bình. Nếu không có những loại hình dịch vụ cao cấp, mang tính tiên phong, chúng ta sẽ khó lòng cạnh tranh được với các trung tâm du lịch khác trong khu vực" - ông Song nhấn mạnh.

﻿Những hình ảnh thực tế tại dự án siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ