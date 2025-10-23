Cần Giờ vươn mình, kỳ vọng siêu đô thị ESG hài hòa tự nhiên, con người

Sáng 23-10, tại tọa đàm "Siêu đô thị ESG++" do Vingroup tổ chức, bức tranh tương lai của Cần Giờ đã được phác thảo rõ nét hơn bao giờ hết.
Theo các chuyên gia, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là một siêu đô thị ESG++ mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới giàu mạnh về kinh tế, tiên phong về công nghệ, hài hòa với tự nhiên và con người.
Cần Giờ đón vận hội mới
Người dân địa phương chính là những đối tượng cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi này. Tại tọa đàm, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch xã Cần Giờ (TP.HCM), xác nhận địa phương đang thay da đổi thịt từng ngày.
Cần Giờ sở hữu một vị thế lý tưởng để hướng tới đô thị sinh thái, đó cũng là mục tiêu chiến lược mà Đảng bộ xã đã đề ra: Phát triển Cần Giờ thành khu đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững.
"Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cả đường bộ lẫn đường thủy, chính là đòn bẩy. Các công trình tiện ích đang phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng để kinh tế - xã hội bứt phá" - bà Phượng nhấn mạnh.
Tất nhiên, sự chuyển mình nào cũng có những xáo trộn ban đầu. Bà Ngọc Hường, một người dân Cần Giờ, bày tỏ ban đầu bà con khá lo lắng khi các dự án khởi động, đời sống có sự thay đổi. Sau đó, mọi người nhận ra chính sự phát triển đó đã mở ra những cơ hội mới.
Bà Hường phấn khởi cho biết con cháu bà sau khi theo học các ngành nhà hàng, khách sạn nay có thể tìm được việc làm dịch vụ ngay tại địa phương. Các cháu không còn phải vất vả lên trung tâm thành phố tìm việc như trước.
Chị Hồng Cẩm, một người trẻ đang khởi nghiệp du lịch tại địa phương, là minh chứng rõ nhất. Chị tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa, khi hạ tầng đồng bộ, bức tranh địa phương sẽ hoàn toàn thay đổi, nhiều lao động trẻ sẽ được đảm bảo công ăn việc làm lâu dài, ổn định.
"Hiện tại, rất nhiều điểm ăn uống, dịch vụ lưu trú, cho thuê nhà cửa... đã mọc lên. Quan trọng nhất, là sự thay đổi trong nhận thức. Chính những người dân địa phương đã mạnh dạn, chủ động tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch mới" - chị Cẩm vui vẻ nói.
Kiến tạo chuẩn mực siêu đô thị ESG
Mô hình siêu đô thị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được giới thiệu tại tọa đàm chính là lời giải cho bài toán phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc. Đây không chỉ là cam kết của doanh nghiệp, mà là một yêu cầu tất yếu để Cần Giờ có thể vươn ra biển lớn.
Dưới góc độ chuyên gia, KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng Cần Giờ phải kiến tạo chuẩn mực mới về môi trường sống chứ không đơn thuần là xây cái nhà để che mưa che nắng. Đó phải là một đô thị hoàn chỉnh về xã hội, giải trí, nghỉ dưỡng và văn hóa.
Ông Mười đặc biệt nhấn mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như LEED (Mỹ) hay Green Mark (Singapore) là cần thiết nhưng phải được kết hợp yếu tố nhân văn của người bản địa. Một siêu đô thị ESG đúng nghĩa phải biết "thở" cùng rừng ngập mặn, tôn vinh văn hóa làng chài chứ không phải là một khối bê tông xa lạ.
Nếu làm đúng cam kết, dự án này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới, buộc các nhà đầu tư khác trong tương lai phải làm theo, từ đó nâng tầm cả một nền quy hoạch đô thị.
KTS Khương Văn Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Về các lo ngại môi trường, PGS-TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, mang đến một góc nhìn khoa học và thực tiễn. Ông thẳng thắn thừa nhận, bất kỳ sự can thiệp nào vào tự nhiên đều có ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông khẳng định dự án này đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng trong nhiều năm.
Kết quả cho thấy cái lợi mà dự án mang lại, cả về kinh tế lẫn xã hội, là vượt trội hơn rất nhiều so với các rủi ro đã được tính toán và có biện pháp quản lý.
"Dự án là cú hích đột phá để Việt Nam bứt khỏi bẫy thu nhập trung bình. Nếu không có những loại hình dịch vụ cao cấp, mang tính tiên phong, chúng ta sẽ khó lòng cạnh tranh được với các trung tâm du lịch khác trong khu vực" - ông Song nhấn mạnh.
Giải pháp lấn biển và nền móng của dự án Vinhomes Green Paradise
Hiểu rõ đặc tính địa chất Cần Giờ là vùng cửa sông với lớp bùn sét mềm dày 18-24m, Vinhomes cùng các đối tác Hà Lan đã đưa ra giải pháp xử lý nền móng và lấn biển tiên tiến, đảm bảo sự bền vững tuyệt đối cho siêu đô thị.
Nghiên cứu địa chất chỉ ra, bên dưới lớp đất yếu là tầng đất rắn chắc ở độ sâu 36-40m – nền tảng lý tưởng để đặt móng. Công nghệ xử lý nền móng được áp dụng tương tự đã thành công tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Cụ thể, công trình thấp tầng sử dụng cọc ép đưa tới lớp đất tốt (36-40m). Các công trình cao tầng dùng cọc khoan nhồi hoặc barrette cắm sâu vào tầng đất chặt 65-80m, tương tự giải pháp tại Central Park.
Về lấn biển, dự án áp dụng công nghệ phun cát hiện đại, đã được kiểm chứng tại Palm Jumeirah (Dubai). Giải pháp này kết hợp nguyên tắc cân bằng đào–đắp, sử dụng vật liệu san lấp tại chỗ để hạn chế khai thác ngoài khơi. Cát được nén chặt, gia cố để cố kết đất yếu, tạo nền móng vững chắc chịu tải.
Dự án đã tính toán chi tiết việc bù lún (từ 0.5m đến 1.5m) ngay từ khâu san lấp. Đặc biệt, Vingroup cam kết trọn đời trong hợp đồng: Nếu có lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình.