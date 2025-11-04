TP.HCM giao nhiệm vụ nghiên cứu làm đường vượt biển kết nối Vũng Tàu - Cần Giờ 04/11/2025 11:15

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ban ngành về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị liên quan về giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

UBND TP yêu cầu Vingroup tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời hạn được giao để hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền là 12 tháng kể từ ngày 3-11.

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng mà Vingroup chưa hoàn thành đề xuất thì xem như doanh nghiệp từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư, tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện và không được khiếu kiện vì bất cứ lý do gì.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP cũng đề nghị nhà đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các sở ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng; phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp định hướng, quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM (sau sáp nhập).

Sản phẩm nghiên cứu của Vingroup có thể chuyển giao cho TP để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu TP cần).

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu giúp kết nối vùng, tạo động lực phát triển.

Việc giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định Vingroup là Nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Vingroup đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đề xuất được nghiên cứu và đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Doanh nghiệp đề xuất được nghiên cứu triển khai dự án theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Theo Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu hình thành một trục giao thông ven biển trực tiếp trở nên hết sức cấp thiết.

Khu vực Cần Giờ – Bà Rịa – Vũng Tàu vốn giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái. Tuy nhiên, hạ tầng hiện nay còn hạn chế, việc di chuyển chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng, gây mất nhiều thời gian và kém hiệu quả kết nối.

Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng cường liên kết vùng, đồng thời mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và không gian đô thị bền vững.