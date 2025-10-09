Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung lỡ hẹn thông xe vì tắc đường dẫn 09/10/2025 15:39

(PLO)- Dù phần cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã cơ bản hoàn thành, dự án vẫn chưa thể thông xe, lỡ hẹn mục tiêu đề ra do vướng mắc giải phóng mặt bằng tuyến đường dẫn.

Mục tiêu của TP Huế là dự án cầu vượt biển Thuận An nối làng Thai Dương Hạ và Thai Dương Thượng (phường Thuận An) sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 2-9. Tuy nhiên, đến nay mục tiêu này vẫn chưa thể thực hiện.

Cầu xong, chờ đường

Theo ghi nhận, phần cầu của dự án đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại các hạng mục phụ như lắp đặt ống thoát nước, dọn dẹp vệ sinh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế xác nhận thông tin này.

Cầu vượt cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

Trái ngược với phần cầu, tiến độ thi công ở các đoạn đường dẫn lại đang gặp nhiều trở ngại. Tại đoạn tuyến 1A, dù nền đường và phần lớn mái taluy đã hoàn thành, hạng mục quan trọng nhất là thảm bê tông nhựa mới chỉ đạt khối lượng rất thấp. Nút giao với cầu Tam Giang cũng mới đắp đất nền được khoảng 20.000/27.000m³.

Tình hình tại đoạn tuyến 1B cũng không khả quan hơn khi các lớp cấp phối đá dăm và bê tông nhựa mới chỉ hoàn thành được một đoạn ngắn.

Phần cầu cơ bản đã hoàn thành, chờ đường dẫn để thông xe kỹ thuật.

Ông Nguyễn Quang Tùng (ở phường Thuận An) cho biết, cầu vượt cửa biển Thuận An là niềm kỳ vọng của người dân. Nó đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân không chỉ của hai phường mà của nhiều địa phương ven biển.

46 hộ chưa nhận tiền đền bù

Nguyên nhân trực tiếp của sự chậm trễ này được xác định là do những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại phạm vi tờ bản đồ số 4 và 5. Khu vực này có tới 97 trường hợp bị ảnh hưởng, nhưng đến nay vẫn còn 46 hộ chưa đăng ký nhận tiền đền bù, khiến nhà thầu không có mặt bằng sạch để thi công đồng bộ.

Đường dẫn cầu vượt cửa biển Thuận An đang được thi công.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực 1 đang quyết liệt triển khai các giải pháp. Cơ quan này đã gửi thông báo yêu cầu các hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 17-10-2025 và dự kiến tổ chức đối thoại với người dân vào ngày 15-10-2025 để tháo gỡ vướng mắc.

Về lâu dài, UBND TP Huế đã thống nhất chủ trương mở rộng khu tái định cư để giải quyết dứt điểm vấn đề. Dù nhu cầu cần tới 58 lô, nhưng trước mắt chỉ có 19 lô sẵn sàng để bố trí cho người dân.

Dự án phấn đầu sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30-12-2025.

Trao đổi về tiến độ, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, cho biết tiến độ GPMB và thi công được đơn vị theo sát từng ngày. Với tiến độ hiện tại, địa phương đặt mục tiêu mới là đến ngày 30-12-2025 sẽ thông xe kỹ thuật phần cầu cùng và 600m đường dẫn phía Nam.